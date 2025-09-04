FOTO Tko je njemačka ministrica o čijem modnom stilu bruji zemlja? Pogledajte u čemu je stigla na sjednicu

Umjesto uobičajene poslovne odjeće, u Ured saveznog kancelara stigla je u upečatljivom dirndlu – tradicionalnoj bavarskoj nošnji s ružičastim svjetlucavim steznikom, prozirnom bluzom s tilom boje kože i cvjetnim napuhanim rukavima.
Kako je pojasnila glasnogovornica ministrice, razlog neobičnog odabira bila je zabava za osoblje u ministarstvu znanosti, osmišljena u duhu Oktoberfesta. Bär je nakon sastanka kabineta otišla ravno na svečano otvorenje proslave, što objašnjava njezinu odluku.
Ministrica je poznata je po tome što često odstupa od strogih pravila političkog dress codea. Godine 2015. izazvala je pometnju pojavivši se na sjednici Bundestaga u dresu FC Bayern Münchena, a nekoliko godina kasnije na naslovnicama se našla zbog blještave kreacije dizajnerice Marine Hoermanseder na dodjeli nagrada German Computer Game Awards, gdje je nosila usku suknju i ružičasti top.
Njezin izbor odjeće često izaziva podijeljena mišljenja – dok jedni hvale njezinu hrabrost i autentičnost, drugi se pitaju je li takav stil primjeren za visoke političke dužnosti. Bez obzira na reakcije, ministrica ostaje vjerna svom jedinstvenom modnom izričaju, spajajući tradiciju i modernost na način koji ne prolazi nezapaženo.