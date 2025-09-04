FOTO Tko je njemačka ministrica o čijem modnom stilu bruji zemlja? Pogledajte u čemu je stigla na sjednicu

Foto: Reuters/PIXSELL
Njemačka ministrica za tehnologije i istraživanja Dorothee Bär (CSU) ponovno je privukla pažnju svojim zanimljivim odjevnim izborom.
Foto: Reuters/PIXSELL
Umjesto uobičajene poslovne odjeće, u Ured saveznog kancelara stigla je u upečatljivom dirndlu – tradicionalnoj bavarskoj nošnji s ružičastim svjetlucavim steznikom, prozirnom bluzom s tilom boje kože i cvjetnim napuhanim rukavima.
Foto: Reuters/PIXSELL
Ovaj modni potez izazvao je brojne komentare među kolegama i u javnosti..
Foto: Reuters/PIXSELL
Kako je pojasnila glasnogovornica ministrice, razlog neobičnog odabira bila je zabava za osoblje u ministarstvu znanosti, osmišljena u duhu Oktoberfesta. Bär je nakon sastanka kabineta otišla ravno na svečano otvorenje proslave, što objašnjava njezinu odluku.
Foto: Reuters/PIXSELL
Ministrica je poznata je po tome što često odstupa od strogih pravila političkog dress codea. Godine 2015. izazvala je pometnju pojavivši se na sjednici Bundestaga u dresu FC Bayern Münchena, a nekoliko godina kasnije na naslovnicama se našla zbog blještave kreacije dizajnerice Marine Hoermanseder na dodjeli nagrada German Computer Game Awards, gdje je nosila usku suknju i ružičasti top.
Foto: Reuters/PIXSELL
Njezin izbor odjeće često izaziva podijeljena mišljenja – dok jedni hvale njezinu hrabrost i autentičnost, drugi se pitaju je li takav stil primjeren za visoke političke dužnosti. Bez obzira na reakcije, ministrica ostaje vjerna svom jedinstvenom modnom izričaju, spajajući tradiciju i modernost na način koji ne prolazi nezapaženo.
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Reuters/PIXSELL
Foto: Thomas Trutschel/DPA
Foto: Florian Gaertner/DPA
Foto: Annegret Hilse/REUTERS
Foto: Frank Hoermann/SVEN SIMON/DPA
Foto: Thomas Trutschel/DPA
Foto: Kira Hofmann/DPA
