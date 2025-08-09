Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 51
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
VELIKE POPLAVE U KINI

FOTO Stravični prizori potopa: Poginulo najmanje 10 ljudi, više osoba nestalo

Foto: XINHUA
1/17
VL
Autor
Darko Vlahović;Laura Volarić Horvat/Hina
09.08.2025.
u 09:56

Xinhua prenosi da je osam lokalnih naselja ozbiljno pogođeno i da su poplave oštetile infrastrukturu, uključujući ceste i opskrbu električnom energijom

Najmanje deset ljudi poginulo je u jakim poplavama na sjeverozapadu Kine, dok se 33 osobe vode kao nestale, izvijestila je državna novinska agencija Xinhua pozivajući se na lokalne vlasti kasno u petak. Stalne kiše, koje su započele u četvrtak navečer, izazvale su bujične poplave u okrugu Yuzhongu u pokrajini Gansuu.

Prema pokrajinskoj vladi, do podneva po lokalnom vremenu u dijelovima Yuzhonga palo je oko 220 milimetara vode u petak. Xinhua prenosi da je osam lokalnih naselja ozbiljno pogođeno i da su poplave oštetile infrastrukturu, uključujući ceste i opskrbu električnom energijom. Ukupno je oko 10.000 ljudi spašeno. Vlasti su izdale najvišu razinu upozorenja na moguća klizišta, izvijestila je agencija.

I drugi dijelovi Kine trenutačno se bore s posljedicama oluje. U gradu na jugu Kine Guangzhouu sedam je ljudi poginulo u srijedu kada je klizište uzrokovano poplavom zatrpalo kuće u okrugu Baiyunu. Prošlog tjedna najmanje je 60 ljudi poginulo u Pekingu i okolici kao posljedica obilnih kiša.

FOTO Stravični prizori potopa: Poginulo najmanje 10 ljudi, više osoba nestalo
1/17
Ključne riječi
Kina poplave Potop tragedija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još