FOTO Strava u Dalmaciji: Vatrogasci izvlačili ljude iz smrskanog automobila

U noći sa subote na nedjelju, nešto poslije 1:20 sati, na dionici ceste između Svetog Đurđa i Hrženice dogodila se teška prometna nesreća. Na mjesto događaja odmah su izašli vatrogasci DVD-a Sveti Đurđ i DVD-a Hrženica, timovi hitne medicinske pomoći te policija.

Dojava o nesreći pristigla je u 1:23 sati iz Vatrogasno operativnog centra Varaždin, nakon čega su vatrogasci iz Svetog Đurđa odmah krenuli prema mjestu događaja s navalnim i kombi vozilom, u pratnji deset operativaca.

Po dolasku na teren, vatrogasci su zatekli četvero sudionika nesreće, od kojih su tri osobe još bile zarobljene u oštećenom vozilu, obavještava Dalmacija danas. Vatrogasci iz Svetog Đurđa i Hrženice pristupili su oslobađanju unesrećenih i njihovoj imobilizaciji, a zatim su u suradnji s timovima hitne medicinske službe izvukli ozlijeđene i prevezli ih do vozila Hitne pomoći.

Na mjestu nesreće bili su i policijski službenici Policijske postaje Varaždin koji su obavili očevid. "Detaljnije okolnosti nesreće bit će poznate nakon dovršetka policijskog izvješća", stoji u službenom priopćenju.