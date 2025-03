FOTO Stiže li proljeće ili ljeto? Pogledajte ove temperature, evo kakvo nas vrijeme čeka idući tjedan

Sada i službeno možemo reći - stiže proljeće. Novi tjedan donosi nam obilje sunca i visoke, gotovo ljetne temperature. Pogleda na karte DHMZ-a otkriva vedre vrijeme čitav idući tjedan i dnevne temperature koje isu do 18 stupnjeva. Najtoplije će, izgeda biti u četvrtak, kad na karti nema ni obačka.

I norveška meteostanica Yr.no prognozira visoke temperature. Već sutra će biti uglavnom vedro. Vjetar slab, na Jadranu umjerena i jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima postupno će slabjeti i popodne na otocima okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od -4 do 0, na obali i otocima od 4 do 9 °C. Najviša dnevna između 8 i 12, u Dalmaciji, Istri i Kvarneru od 12 do 16 stupnjeva.

"Na temelju prognostičkih izračuna za sljedeće tjedne može se zaključiti kako je vrlo mala vjerojatnost neke zamjetnije i dugotrajnije hladnoće. Naravno, temperaturnih minusa će svakako biti početkom tjedna. No, u njegovom nastavku temperatura zraka neće se "suzdržavati" u skladu s korizmenim običajima vjernika te biti na ispodprosječnim, pa ni prosječnim vrijednostima za ovo doba godine. Dapače. Najviše poslijepodnevne vrijednosti približavat će se rekordno visokim za prvi dio ožujka"; rekao je i Zoran Vakula za Večernji list.

