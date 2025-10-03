FOTO Prodaje se vila sa SPA centrom, bazenom i luksuznim interijerom: Nalazi se na parceli od 834 kvadrata

Uz samu vilu nalazi se i dodatni objekt osmišljen za opuštanje i druženje. Nekretnina se prostire na parceli od 834 m², a uključuje vilu površine 139 m², bazen od 32 m² te pomoćni objekt od 88 m². Na krov su ugrađeni i solarni paneli.
Vila se sastoji od prizemlja i kata, a nudi četiri spavaće sobe, kuhinju povezanu s blagovaonicom i dnevnim boravkom, dvije kupaonice, hodnik, unutarnje stepenice te prostranu terasu na katu. Okućnica je pažljivo uređena i pruža ugodan ambijent za boravak na otvorenom.
Pomoćni objekt pretvoren je u mali SPA centar opremljen saunom, jacuzzijem, stolom za biljar, pikadom, prostorom za igru djece te dodatnim toaletom s tušem. Na parceli se nalazi i dovoljno parkirnih mjesta za više automobila.
Unutrašnjost vile uređena je po visokim standardima modernog dizajna, a kombinacija luksuza, funkcionalnosti i blizine mora te centra mjesta čini ovu nekretninu idealnom za odmor ili kao investiciju u turizam. Cijena iznosi 940.000 eura.