FOTO Pogledajte ovaj luksuzni stan: Nalazi se na atraktivnoj lokaciji, a uz njega se prodaje i apartman

Prvi kat stana dočarava pravi doživljaj komfora, kroz unutarnje stepenice od mramora ulazi se u predsoblje, a s lijeve strane smješteni su veliki dnevni boravak, prostrana kuhinja, ostava i trpezarija s francuskim balkonom.
Na gornjoj etaži smještene su tri spavaće sobe, dodatna velika kupaonica i krovna terasa s predivnim pogledom. Stan je opremljen visokokvalitetnim namještajem, a svi materijali korišteni u opremanju prostora odražavaju luksuz i eleganciju.
Apartman je kategoriziran i izvrsno se iznajmljuje, a već ima savršene recenzije. Ukupna površina oba stana je 250 m², što čini tri petine cijele kuće. Stanovima pripadaju i dva parkirna mjesta u dvorištu.