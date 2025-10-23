FOTO Pogledajte ovaj luksuzni stan: Nalazi se na atraktivnoj lokaciji, a uz njega se prodaje i apartman

Prodaje se luksuzan i prostran stan na atraktivnoj lokaciji u Puli, smješten na prvom katu obiteljske kuće, s dvije etaže. Površina stana iznosi 190 kvadrata.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Prvi kat stana dočarava pravi doživljaj komfora, kroz unutarnje stepenice od mramora ulazi se u predsoblje, a s lijeve strane smješteni su veliki dnevni boravak, prostrana kuhinja, ostava i trpezarija s francuskim balkonom.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Na desnoj strani stana nalazi se spavaća soba s terasom, vlastitim predsoblje, te luksuznom kupaonicom opremljenom kadom, tušem i još jednom terasom.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Dnevni boravak ima veliku staklenu stijenu koja omogućava obilje prirodne svjetlosti tijekom cijelog dana, a povezuje stan s terasom.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Na gornjoj etaži smještene su tri spavaće sobe, dodatna velika kupaonica i krovna terasa s predivnim pogledom. Stan je opremljen visokokvalitetnim namještajem, a svi materijali korišteni u opremanju prostora odražavaju luksuz i eleganciju.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Stan ima ukupno 4 spavaće sobe, dvije kupaonice, toalet i četiri terase, a grijanje je centralno na plin.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Uz ovaj stan, na prodaju je i apartman u prizemlju kuće. Taj apartman ima 60 m², sastoji se od jedne spavaće sobe, kuhinje s trpezarijom, dnevnog boravka i kupaonice.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Apartman je kategoriziran i izvrsno se iznajmljuje, a već ima savršene recenzije. Ukupna površina oba stana je 250 m², što čini tri petine cijele kuće. Stanovima pripadaju i dva parkirna mjesta u dvorištu.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Stan i apartman prodaju se po cijeni od 540.000 eura.
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
Foto: RE/MAX Centar nekretnina/Njuškalo
