FOTO Prodaje se luksuzna vila s pogledom na Brijune: Dolazi s vanjskom kuhinjom, bazenom i dječjim igralištem
Prodaje se elegantna vila koja se prostire na 135 m² stambenog prostora raspoređenog na prizemlje i kat, uz dodatnih 70 m² prostrane terase. Smještena je na blagoj uzvisini u šarmantnom istarskom mjestu nedaleko od Pule i Fažane, svega 5 km od mora, što osigurava očaravajući panoramski pogled prema Brijunima.
Ispred kuće nalazi se privatni parking za dva vozila. Ulaskom u objekt, predsoblje Vas vodi u moderno uređen otvoreni prostor prizemlja, gdje se nalaze dnevni boravak s kuhinjom i blagovaonicom te potpuno opremljena kupaonica s tušem i WC-om.
Velika terasa prava je oaza uživanja, s ljetnom kuhinjom, roštiljem, dječjim igralištem i impresivnim bazenom veličine 36 m² (9x4) s ugrađenim kulirom. Tu su i vanjski tuš, automatski sustav navodnjavanja za travnjak, dva velika suncobrana i četiri udobne ležaljke. Ugođaj postaje još posebniji noću, kada se automatski pali podvodna rasvjeta bazena.
Na katu se nalaze tri spavaće sobe, svaka s izlazom na terasu i predivnim pogledom na otočje Brijuni. Dvije manje sobe dijele terasu, dok glavna spavaća soba ima vlastitu terasu s dodatnom ležaljkom. Na svakoj terasi nalaze se udobne sjedeće garniture za maksimalan užitak.
Posebnost ove nekretnine je prostrana kupaonica s panoramskim pogledom na more. Vila je opremljena s 5 klima uređaja (inverteri) i dimnjakom, što omogućuje ugodan boravak tijekom cijele godine. Uz to, objekt je pokriven video nadzorom za dodatnu sigurnost. Prodaje se za 558.000 eura.