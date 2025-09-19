FOTO Prodaje se luksuzan četverosoban stan u podsljemenskoj zoni: Ima vinskim podrum, vrtnu terasu i teretanu
Prodaje se luksuzan četverosoban stan u Zagrebu, u mirnom naselju Šestine, na lokaciji Trsje. Smješten je u visokom prizemlju stambene zgrade izgrađene 2012. godine, a ukupna stambena površina iznosi 190 kvadratnih metara.
Dodatno, ima terasu s izlazom u vrt, vinski podrum, teretanu, spremište i vešeraj. Opremljen je smart home sustavom, posjeduje vlastiti ulaz te garažu i dva vanjska parkirna mjesta, čime se osigurava potpuna udobnost i praktičnost.