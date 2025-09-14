FOTO Privatni wellness usred šume? Pogledajte što sve nudi ova kuća u prirodi

U vanjskom prostoru čeka vas impresivna okućnica od čak 15.577 m², pažljivo uređena do posljednjeg detalja. U hladovini stoljetnog drveća smješteno je dječje igralište, dok je vrhunac ponude privatni spa kutak s jacuzzijem, infracrvenom saunom, vanjskim tušem i sunčalištem – savršeno za maksimalnu relaksaciju.
Praktične dodatke čine alatnica i nadstrešnica za traktor, diskretno uklopljene u prirodni ambijent. Po dolasku, vodi vas šljunčani prilaz obrubljen lavandom, dok nasad plodonosnih lješnjaka dodatno obogaćuje doživljaj imanja.
S obzirom na lokaciju i sadržaje, kuća ima ogroman potencijal za turistički najam. Potpuna privatnost, prirodna okolina i ekskluzivni sadržaji čine je atraktivnom za domaće i strane goste. Cijena objekta je 419.000 €