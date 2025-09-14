FOTO Privatni wellness usred šume? Pogledajte što sve nudi ova kuća u prirodi

Uživajte u potpunom miru i privatnosti – daleko od gradske vreve, u okruženju koje diše tišinom i zelenilom, nalazi se jedinstvena drvena kuća koja nudi ne samo dom, već i stil života.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Ova autentična kuća površine 70 m² idealna je za one koji traže utočište u prirodi, bilo za osobno opuštanje ili kao isplativu turističku investiciju.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Na ulazu vas dočekuje prostrano prizemlje s ugodno uređenim dnevnim boravkom, funkcionalnom kuhinjom i blagovaonicom te modernom kupaonicom.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Gornja etaža skriva intimnu galeriju s udobnom spavaćom sobom i balkonom s kojeg puca pogled na šumu i livade.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
U vanjskom prostoru čeka vas impresivna okućnica od čak 15.577 m², pažljivo uređena do posljednjeg detalja. U hladovini stoljetnog drveća smješteno je dječje igralište, dok je vrhunac ponude privatni spa kutak s jacuzzijem, infracrvenom saunom, vanjskim tušem i sunčalištem – savršeno za maksimalnu relaksaciju.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Na stražnjem dijelu parcele nalazi se rustikalno uređena zona za roštilj s natkrivenim drvenim stolom i klupama, idealna za okupljanja u prirodi.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Praktične dodatke čine alatnica i nadstrešnica za traktor, diskretno uklopljene u prirodni ambijent. Po dolasku, vodi vas šljunčani prilaz obrubljen lavandom, dok nasad plodonosnih lješnjaka dodatno obogaćuje doživljaj imanja.
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
S obzirom na lokaciju i sadržaje, kuća ima ogroman potencijal za turistički najam. Potpuna privatnost, prirodna okolina i ekskluzivni sadržaji čine je atraktivnom za domaće i strane goste. Cijena objekta je 419.000 €
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
Foto: Dogma nekretnine/Njuškalo
