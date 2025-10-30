FOTO Prepoznajete li dječaka s fotografije? Cijela Hrvatska zna 'sve' o njemu, a danas slavi 59. rođendan

Predsjednik Zoran Milanović danas slavi 59. rođendan.
Foto: Privatni album
Rođen je 30. listopada 1966. godine u Zagrebu, gdje je završio osnovnu i srednju školu.
Foto: Privatni album
Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Zagrebu 1990. godine, a magistrirao je pravo Europske unije na Flamanskom sveučilištu u Bruxellesu (V.U.B.) 1998. godine. 
Foto: Privatni album
Profesionalnu karijeru započinje kao stažist na Trgovačkom sudu u Zagrebu, nakon čega 1993. godine počinje raditi u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske.
Foto: Privatni album
Bio je sudionik mirovne misije OESS-a u Azerbajdžanu 1994., a od 1996. do 1999. djeluje kao savjetnik u hrvatskoj misiji pri Europskoj uniji i NATO-u u Bruxellesu.
Foto: Privatni album
Godine 2003. postao je pomoćnik ministra vanjskih poslova Republike Hrvatske zadužen za političku multilateralu. 
Foto: Privatni album
Godine 2007. izabran je za predsjednika Socijaldemokratske partije, gdje je naslijedio Ivicu Račana. 
Foto: Privatni album
Početkom 2008. godine postao je zastupnik u Hrvatskom saboru, a do 2011. godine bio je i predsjednik Kluba zastupnika SDP-a u Hrvatskom saboru te član Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. 
Foto: Privatni album
Predvodeći Kukuriku koaliciju, odnio je pobjedu na parlamentarnim izborima 2011. godine i postao predsjednik desete Vlade Republike Hrvatske. Tijekom njegovog mandata Hrvatska je 2013. postala članicom Europske unije.
Foto: Privatni album
Nakon parlamentarnih izbora 2015. godine otišao je s mjesta premijera, a nakon parlamentarnih izbora 2016. godine otišao je i s mjesta predsjednika SDP-a te se posvetio privatnom konzultantskom poslu. 
Foto: Privatni album
Nakon povratka u politiku 2019. godine kandidirao se i pobijedio na predsjedničkim izborima te 2020. godine postaje peti predsjednik Republike Hrvatske.
Foto: Privatni album
U lipnju 2024. objavio je kandidaturu za novi petogodišnji mandat na čelu države koji je i osvojio
Foto: Privatni album
U braku je sa Sanjom Musić Milanović od 1994. godine te je otac dvojice sinova – Ante Jakova i Marka.
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Privatni album
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Foto: Borna Filic/PIXSELL
Foto: Robert Anic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
