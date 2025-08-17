FOTO Prava oaza mira na Jadranu: Prodaje se prostrana katnica s tri apartmana u srcu Malinske
U Malinskoj, na svega 90 metara od mora, prodaje se dvojna katnica s prekrasnim pogledom na more i Kvarnerski zaljev. Kuća, izgrađena 1987. godine na parceli od 322 četvorna metra, proteže se na ukupno 178 četvornih metara stambenog prostora te ima lijepo uređenu okućnicu površine 202 četvorna metra.
U sklopu okućnice moguće je parkirati dva automobila. Nekretnina se nalazi na mirnoj i atraktivnoj lokaciji, u okruženju obiteljskih kuća, u neposrednoj blizini lijepo uređenih plaža. Cijena je 885.000 €.