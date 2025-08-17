FOTO Prava oaza mira na Jadranu: Prodaje se prostrana katnica s tri apartmana u srcu Malinske

U Malinskoj, na svega 90 metara od mora, prodaje se dvojna katnica s prekrasnim pogledom na more i Kvarnerski zaljev. Kuća, izgrađena 1987. godine na parceli od 322 četvorna metra, proteže se na ukupno 178 četvornih metara stambenog prostora te ima lijepo uređenu okućnicu površine 202 četvorna metra.
U Malinskoj, na svega 90 metara od mora, prodaje se dvojna katnica s prekrasnim pogledom na more i Kvarnerski zaljev. Kuća, izgrađena 1987. godine na parceli od 322 četvorna metra, proteže se na ukupno 178 četvornih metara stambenog prostora te ima lijepo uređenu okućnicu površine 202 četvorna metra.
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Sastoji se od prizemlja i kata povezanih vanjskim stubištem. U prizemlju se nalaze dva studio apartmana, svaki s vlastitom kupaonicom i izlazom na terasu opremljenu roštiljem i prostorom za druženje.
Sastoji se od prizemlja i kata povezanih vanjskim stubištem. U prizemlju se nalaze dva studio apartmana, svaki s vlastitom kupaonicom i izlazom na terasu opremljenu roštiljem i prostorom za druženje.
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Na katu je smješten još jedan studio apartman te apartman s hodnikom, kupaonicom, spavaćom sobom i dnevnim boravkom iz kojeg se izlazi na ostakljenu terasu s koje se pruža pogled na more.
Na katu je smješten još jedan studio apartman te apartman s hodnikom, kupaonicom, spavaćom sobom i dnevnim boravkom iz kojeg se izlazi na ostakljenu terasu s koje se pruža pogled na more.
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Kuća je posljednji put adaptirana 2015. godine, prodaje se namještena i opremljena s tri klima uređaja, PVC stolarijom te podovima od keramike i parketa.
Kuća je posljednji put adaptirana 2015. godine, prodaje se namještena i opremljena s tri klima uređaja, PVC stolarijom te podovima od keramike i parketa.
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
U sklopu okućnice moguće je parkirati dva automobila. Nekretnina se nalazi na mirnoj i atraktivnoj lokaciji, u okruženju obiteljskih kuća, u neposrednoj blizini lijepo uređenih plaža. Cijena je 885.000 €. 
U sklopu okućnice moguće je parkirati dva automobila. Nekretnina se nalazi na mirnoj i atraktivnoj lokaciji, u okruženju obiteljskih kuća, u neposrednoj blizini lijepo uređenih plaža. Cijena je 885.000 €. 
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: Premium nekretnine/Njuškalo
Share
Podijeli

Ne propustite

1/