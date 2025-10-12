FOTO Povijesni istarski kompleks pretvoren u luksuzni raj: Pogledajte ovo arhitektonsko čudo u Galižani

Ova prizemnica površine 220 četvornih metara, izgrađena davne 1900. godine, oduševljava svojom arhitekturom i pažljivo obnovljenim prostorima koji odišu toplinom i elegancijom. Lokacija u mirnom okruženju, a opet svega nekoliko minuta udaljena od mora i većih urbanih središta, čini je idealnim izborom za one koji traže miran, ali povezan životni ritam.
Kuća se sastoji od dvije spojene tradicionalne istarske građevine, povezanih čarobnim dvorištem. Veći objekt proteže se na tri etaže i nudi prostranu blagovaonicu s kuhinjom, dnevni boravak, više spavaćih soba i kupaonica, kao i autentično unutarnje dvorište sa šternom.
U drugoj, manjoj kući nalaze se dodatni dnevni boravak, spremište te dvije spavaće sobe raspoređene na katu i u potkrovlju. Kombinacija starih kamenih zidova i modernih detalja daje prostoru poseban karakter, dok svaki kutak odiše pažljivo osmišljenim dizajnom.