FOTO Povijesni istarski kompleks pretvoren u luksuzni raj: Pogledajte ovo arhitektonsko čudo u Galižani

U šarmantnom istarskom mjestu Galižana, smještenom između Pule i Vodnjana, prodaje se luksuzna kuća koja savršeno spaja tradiciju i suvremenost.
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Ova prizemnica površine 220 četvornih metara, izgrađena davne 1900. godine, oduševljava svojom arhitekturom i pažljivo obnovljenim prostorima koji odišu toplinom i elegancijom. Lokacija u mirnom okruženju, a opet svega nekoliko minuta udaljena od mora i većih urbanih središta, čini je idealnim izborom za one koji traže miran, ali povezan životni ritam.
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Kuća se sastoji od dvije spojene tradicionalne istarske građevine, povezanih čarobnim dvorištem. Veći objekt proteže se na tri etaže i nudi prostranu blagovaonicu s kuhinjom, dnevni boravak, više spavaćih soba i kupaonica, kao i autentično unutarnje dvorište sa šternom.
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
U drugoj, manjoj kući nalaze se dodatni dnevni boravak, spremište te dvije spavaće sobe raspoređene na katu i u potkrovlju. Kombinacija starih kamenih zidova i modernih detalja daje prostoru poseban karakter, dok svaki kutak odiše pažljivo osmišljenim dizajnom.
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
Foto: Diamon real estate/Njuškalo.hr
