NEOČEKIVANA KONTROLA

FOTO Policija ga zaustavili na izlazu A1, pa mu potom pretresla garažu: Ostali zatečeni onim što su našli

Foto: MUP
1/4
24.10.2025.
u 13:52

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Policijski službenici PNUSKOK-a Službe Split, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 45-godišnjim hrvatskim državljaninom zbog osnovane sumnje da je počinio kazneno djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogama. Utvrđeno je da je osumnjičeni, tijekom neutvrđenog razdoblja do 23. listopada 2025. godine, nabavljao veće količine marihuane od nepoznate osobe, koje je skladištio u garažnom boksu u Splitu, prepakiravao u manje pakete i pripremao za daljnju prodaju.

U četvrtak, 23. listopada, oko 10 sati, policija je na izlazu naplatne postaje Dugopolje na autocesti A1 zaustavila Audi kojim je upravljao osumnjičeni. Pretragom vozila, temeljem naloga Županijskog suda u Splitu, pronađeno je 50 vakuumiranih PVC paketa s ukupno 57,7 kilograma marihuane. Droga je oduzeta uz potvrdu. Tijekom pretrage pronađeni su i luksuzni ručni sat marke „Rolex“, dva mobitela, dva daljinska upravljača za garažna vrata te 2.760 eura u raznim apoenima. Također je otkriven posebno ugrađeni prostor („štek“) u podvozju vozila, koji je kriminalističko-tehnički obrađen.

Daljnjom pretragom garažnog boksa na području Splita pronađena su još 23 PVC paketa s 26,1 kilogramom marihuane, koji su također privremeno oduzeti. Osumnjičeni je, u sklopu istraživanja, dragovoljno predao i veću količinu gotovine – 26.600 eura i 350 američkih dolara, za koje postoji sumnja da potječu od prodaje droge. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja, osumnjičeni je predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava podnesena je Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu.

Kupnja