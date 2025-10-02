FOTO Pogledajte penthouse u Sukošanu s krovnom terasom i jacuzzijem, samo 50 metara od mora

Stan zauzima površinu od 118 četvornih metara i rasporedom prostora pruža potpunu udobnost – sastoji se od prostranog dnevnog boravka otvorenog koncepta s kuhinjom i blagovaonicom, tri spavaće sobe te tri kupaonice. Dnevni dio povezan je s terasom, a stanu pripada i jedno parkirno mjesto.
Ono što ovu nekretninu posebno izdvaja jest krovna terasa s jacuzzijem za osam osoba i panoramskim pogledom na more i okolne otoke. Penthouse je potpuno namješten, energetski razreda A+, te je osmišljen kako bi ponudio spoj luksuza, privatnosti i blizine mora.