FOTO Pogledajte penthouse u Sukošanu s krovnom terasom i jacuzzijem, samo 50 metara od mora

U Sukošanu se prodaje moderan dvoetažni penthouse smješten u zgradi iz 2022. godine, udaljen tek pedesetak metara od plaže.
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Stan zauzima površinu od 118 četvornih metara i rasporedom prostora pruža potpunu udobnost – sastoji se od prostranog dnevnog boravka otvorenog koncepta s kuhinjom i blagovaonicom, tri spavaće sobe te tri kupaonice. Dnevni dio povezan je s terasom, a stanu pripada i jedno parkirno mjesto.
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Ono što ovu nekretninu posebno izdvaja jest krovna terasa s jacuzzijem za osam osoba i panoramskim pogledom na more i okolne otoke. Penthouse je potpuno namješten, energetski razreda A+, te je osmišljen kako bi ponudio spoj luksuza, privatnosti i blizine mora.
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
S obzirom na atraktivnu lokaciju i opremljenost, riječ je o nekretnini koja može biti jednako privlačna za privatno stanovanje ili kao investicija u turistički najam. Cijena iznosi 850.000 eura.
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
Foto: Invicta Real Estate/Njuškalo
