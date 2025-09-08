FOTO Pogledajte ovu mirnu oazu pokraj Zadra: Vila s bazenom prodaje se za manje od 600 tisuća eura

Kat kuće nudi dvije komforne spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, tehničku sobu i otvorenu terasu. Sve sobe opremljene su klima uređajima, televizorima i mrežnim priključkom, a kupaonice imaju „walk in“ tuševe.
Vanjski dio okućnice osmišljen je za uživanje i boravak na otvorenom. Uz bazen dimenzija 9,16 x 4,60 metara nalazi se sunčalište s ležaljkama, prostor za roštilj te dvije pergole s garniturama za blagovanje i odmor.
Ograđeno dvorište krasi mediteransko bilje poput lavande, ružmarina i palmi, a sustav navodnjavanja s timerom olakšava održavanje. Parking je osiguran za četiri vozila, s nadstrešnicom natkrivenom wpc tendom.