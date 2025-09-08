FOTO Pogledajte ovu mirnu oazu pokraj Zadra: Vila s bazenom prodaje se za manje od 600 tisuća eura

U Privlaci se prodaje moderna vila s bazenom po cijeni od 578.000 eura. Smještena je na mirnoj lokaciji, oko 800 metara od centra mjesta i 18 kilometara od Zadra.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Kuća je katnica, izgrađena 2023. godine, s ukupnom stambenom površinom od 152 četvorna metra na parceli od 1.040 kvadrata.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
U prizemlju se nalazi ulazni prostor, jedna spavaća soba s kupaonicom, kuhinja s blagovaonicom povezana s prostranim dnevnim boravkom te izlaz na terasu s pogledom na bazen.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Kat kuće nudi dvije komforne spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, tehničku sobu i otvorenu terasu. Sve sobe opremljene su klima uređajima, televizorima i mrežnim priključkom, a kupaonice imaju „walk in“ tuševe.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Vanjski dio okućnice osmišljen je za uživanje i boravak na otvorenom. Uz bazen dimenzija 9,16 x 4,60 metara nalazi se sunčalište s ležaljkama, prostor za roštilj te dvije pergole s garniturama za blagovanje i odmor.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Ograđeno dvorište krasi mediteransko bilje poput lavande, ružmarina i palmi, a sustav navodnjavanja s timerom olakšava održavanje. Parking je osiguran za četiri vozila, s nadstrešnicom natkrivenom wpc tendom.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Vila se prodaje potpuno namještena, ima energetski razred A i opremljena je biopročišćivačem kapaciteta 5000 litara.
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
Foto: Dalmatis d.o.o/Njuškalo
