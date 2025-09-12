FOTO Pogledajte ovaj luksuz: Prodaje se unikatna vila na Korčuli, višestruko nagrađivana, ima i krovni bazen

Na otoku Korčuli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na prodaju je iznimna samostojeća vila smještena u mirnom okruženju, a sastoji se od dvije luksuzne „blizanke“.
Na otoku Korčuli u Dubrovačko-neretvanskoj županiji na prodaju je iznimna samostojeća vila smještena u mirnom okruženju, a sastoji se od dvije luksuzne „blizanke“.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Riječ je o modernom, unikatnom objektu izgrađenom 2018. godine, s ukupnom stambenom površinom od 682 m² i okućnicom od 678 m². Vila se nalazi na svega 300 metara od plaže Tri žala, dok su plaže Vrbovica i Žrnovo udaljene 1,3 km, odnosno 1,6 km.
Riječ je o modernom, unikatnom objektu izgrađenom 2018. godine, s ukupnom stambenom površinom od 682 m² i okućnicom od 678 m². Vila se nalazi na svega 300 metara od plaže Tri žala, dok su plaže Vrbovica i Žrnovo udaljene 1,3 km, odnosno 1,6 km.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Svaka vila u objektu sadrži osam soba raspoređenih na katovima te nudi luksuzne sadržaje koji uključuju privatni grijani bazen na krovu, više vanjskih terasa i podno grijanje.
Svaka vila u objektu sadrži osam soba raspoređenih na katovima te nudi luksuzne sadržaje koji uključuju privatni grijani bazen na krovu, više vanjskih terasa i podno grijanje.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Prizemlje je opremljeno teretanom, saunom i praonicom rublja, dok prvi kat sadrži glavnu spavaću sobu s vlastitom kupaonicom, dječju sobu i dodatnu spavaću sobu s bračnim krevetom, kao i dodatnu kupaonicu i WC.
Prizemlje je opremljeno teretanom, saunom i praonicom rublja, dok prvi kat sadrži glavnu spavaću sobu s vlastitom kupaonicom, dječju sobu i dodatnu spavaću sobu s bračnim krevetom, kao i dodatnu kupaonicu i WC.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Sve spavaće sobe imaju pogled na more i pristup drvenoj terasi opremljenoj hidromasažnom kadom za šest osoba, ležaljkama i vanjskim sjedećim prostorom.
Sve spavaće sobe imaju pogled na more i pristup drvenoj terasi opremljenoj hidromasažnom kadom za šest osoba, ležaljkama i vanjskim sjedećim prostorom.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Drugi kat uključuje prostranu dnevnu sobu s potpuno opremljenom kuhinjom, unutarnjim i vanjskim prostorom za blagovanje te krovnu terasu s privatnim grijanom bazenom, ležaljkama, suncobranima i kaminom za pripremu mediteranskih jela.
Drugi kat uključuje prostranu dnevnu sobu s potpuno opremljenom kuhinjom, unutarnjim i vanjskim prostorom za blagovanje te krovnu terasu s privatnim grijanom bazenom, ležaljkama, suncobranima i kaminom za pripremu mediteranskih jela.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Ovaj višestruko nagrađivani objekt ističe se arhitektonskim rješenjima, iznimnim dizajnom i visokom razinom luksuza, a kvaliteta smještaja odgovara standardu od pet zvjezdica. Cijena vila iznosi 2.800.000 eura.
Ovaj višestruko nagrađivani objekt ističe se arhitektonskim rješenjima, iznimnim dizajnom i visokom razinom luksuza, a kvaliteta smještaja odgovara standardu od pet zvjezdica. Cijena vila iznosi 2.800.000 eura.
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli
Foto: IMPERIUM IMMOBILIARE d.o.o./Njuškalo
Share
Podijeli

Ne propustite

1/