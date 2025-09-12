FOTO Pogledajte ovaj luksuz: Prodaje se unikatna vila na Korčuli, višestruko nagrađivana, ima i krovni bazen

Riječ je o modernom, unikatnom objektu izgrađenom 2018. godine, s ukupnom stambenom površinom od 682 m² i okućnicom od 678 m². Vila se nalazi na svega 300 metara od plaže Tri žala, dok su plaže Vrbovica i Žrnovo udaljene 1,3 km, odnosno 1,6 km.
Prizemlje je opremljeno teretanom, saunom i praonicom rublja, dok prvi kat sadrži glavnu spavaću sobu s vlastitom kupaonicom, dječju sobu i dodatnu spavaću sobu s bračnim krevetom, kao i dodatnu kupaonicu i WC.
Drugi kat uključuje prostranu dnevnu sobu s potpuno opremljenom kuhinjom, unutarnjim i vanjskim prostorom za blagovanje te krovnu terasu s privatnim grijanom bazenom, ležaljkama, suncobranima i kaminom za pripremu mediteranskih jela.
Ovaj višestruko nagrađivani objekt ističe se arhitektonskim rješenjima, iznimnim dizajnom i visokom razinom luksuza, a kvaliteta smještaja odgovara standardu od pet zvjezdica. Cijena vila iznosi 2.800.000 eura.