FOTO Pogledajte jurnjavu za najbolja mjesta na Oktoberfestu. Za pivo plaćaju 15 eura, hrana je još skuplja...
München je ovog vikenda otvorio vrata jubilarnog, 190. izdanja Oktoberfesta, a već prvog dana mnogi su se posjetitelji u ranojutarnjim satima uputili u juriš kako bi zauzeli najbolja mjesta u šatorima.
Unatoč poskupljenjima, milijuni posjetitelja i ove će godine pohoditi najveći svjetski festival piva, na kojem će se do 5. listopada proliti stotine tisuća litara zlatnog napitka, uz neizostavne bavarske kobasice, perece i glazbu koja do kasnih sati puni šatore.