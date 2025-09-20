FOTO Pogledajte jurnjavu za najbolja mjesta na Oktoberfestu. Za pivo plaćaju 15 eura, hrana je još skuplja...

München je ovog vikenda otvorio vrata jubilarnog, 190. izdanja Oktoberfesta, a već prvog dana mnogi su se posjetitelji u ranojutarnjim satima uputili u juriš kako bi zauzeli najbolja mjesta u šatorima.
Foto: REUTERS
Atmosfera na Theresienwieseu ponovno je spojila tradiciju, zabavu i masovno ispijanje piva, no ono što je ovoga puta izazvalo najviše komentara nisu orkestri ni povorka, već – cijene.
Foto: REUTERS
Već u srpnju objavljen je službeni cjenik piva, hrane te ostalih pića, a malo je reći da su obožavatelji ove manifestacije ostali zaprepašteni
Foto: REUTERS
Foto: Reuters/Pixsell
Najpovoljniju litru piva (Maß) moguće je naći u Augustiner-Festhalle za 14,50 eura, dok je najskuplje u Münchner Stubn, gdje litra stoji 15,80 eura.
Foto: REUTERS
Posebno se izdvaja Kufflers Weinzelt, gdje Weißbier doseže čak 17,80 eura po litri.
Foto: REUTERS
Prosječna cijena piva na ovogodišnjem Wiesnu iznosi oko 15,25 eura, što predstavlja novi porast u odnosu na prošlu godinu.
Foto: REUTERS
Za usporedbu, u običnim münchenskim pivnicama litra se može popiti već od 7,70 eura pa do najviše 13,40 eura.
Foto: REUTERS
Unatoč poskupljenjima, milijuni posjetitelja i ove će godine pohoditi najveći svjetski festival piva, na kojem će se do 5. listopada proliti stotine tisuća litara zlatnog napitka, uz neizostavne bavarske kobasice, perece i glazbu koja do kasnih sati puni šatore.
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: REUTERS
Foto: Reuters/Pixsell
