FOTO Podvodni vulkan erumpirao, NASA snimila novi otok u Tihom oceanu

Na području otočja Tonga u Tihom oceanu pojavio se otočić nakon erupcije podvodnog vulkana, prenio je CNN.

Maleni otok izronio je u jugozapadnom dijelu Tihog oceana gdje ima mnogo podvodnih vulkana. Jedan od tih vulkana probudio se 10. rujna, izbacujući lavu, paru i pepeo, prema priopćenju NASA-inog zemaljskog opservatorija.

Samo jedanaest sati nakon što je vulkan počeo erumpirati, novi otok izronio je iznad površine vode, kaže NASA, koja je satelitima snimila novonastali otok.

Novorođeni otok brzo je rastao i nekoliko dana kasnije, 14. rujna, znanstvenici geološke službe Tonge procijenili su da otok ima 4000 kvadrata. Ali do 20. rujna otok je narastao na 24.000 četvornih metara ili oko 6 hektara.

