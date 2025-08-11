FOTO Paklene vrućine diljem Hrvatske: Osječani potražili rashlađenje u Dravi
Hrvatsku je danas pogodio vrhunac toplinskog vala, a prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ovakvi ekstremni uvjeti potrajat će barem do kraja tjedna. Vrućina ne popušta, a temperature ruše rekorde.
U Osijeku je danas zabilježena temperatura od visokih 32 stupnja Celzija, što je mnogima bilo teško podnijeti. No brojni Osječani pronašli su spas od vrućine na obalama Drave. Nasip kraj Drave bio je prepun ljudi koji su tražili osvježenje i odmor uz vodu.
Prema službenim mjerenjima DHMZ-a, najviša temperatura danas je zabilježena u Pločama, i to čak 40,1°C u 15 sati. Sat kasnije, u 16 sati, Ploče su i dalje bile na gotovo nesnosnih 39,9°C. Ostali gradovi na Jadranu također su bilježili iznimno visoke temperature: Zadar 39,5°C, Šibenik 38,0°C, Gruda 37,3°C, Split-Marjan 37,2°C, Knin 36,7°C, Hvar 36,0°C, Mali Lošinj 35,6°C, Malinska 35,4°C te Rab 35,1°C.
Meteorolozi upozoravaju da nas u sljedećim danima očekuju slične vrućine, stoga savjetuju građanima da izbjegavaju boravak na otvorenom tijekom najtoplijeg dijela dana i da se što bolje štite od toplinskog udara.