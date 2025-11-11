FOTO Ovo je pravi luksuz: Dvije kamene vile u Istri s bazenom i dvorištem kao iz bajke, a tek kako izgleda unutrašnjost...
U Medulinu, jednom od najpoznatijih turističkih središta Istre, prodaju se dvije luksuzne kamene vile s privatnim bazenima, smještene na mirnoj lokaciji okruženoj zelenilom, samo nekoliko minuta hoda od plaže.
Svaka vila ima dvije etaže i površinu od oko 220 do 260 kvadrata. Unutrašnjost je moderno uređena i osmišljena za udoban boravak – prostrani dnevni boravak s kaminom, potpuno opremljena kuhinja, blagovaonica s izlazom na terasu, četiri spavaće sobe, tri kupaonice te dodatne prostorije.
U dvorištu se nalaze dva bazena dimenzija 8x4 metra, sunčališta, natkrivene terase, ljetne kuhinje s roštiljem te parkiralište za četiri vozila. Vile su klimatizirane, potpuno namještene i već uhodane u turističkom najmu. Objekt je izgrađen 2013. godine, ima energetski razred A+, a vlasništvo je uredno i bez tereta. Cijena iznosi 1.800.000 eura.