FOTO Ovo je dupin Oliver koji je zapetljan već mjesecima: Istraživači mu htjeli skinuti konop, nisu uspjeli

U posljednjim danima, mediji su često izvještavali o dobrom dupinu , nazvanom Oliver, iz Novigradskog mora koji ima zapetljan komad konopa oko repa. Institut Plavi svijet prati ovog dupina još od prošle jeseni, kada su građani prvi put prijavili njegovo stanje.

Kako bi prikupili detaljne informacije i eventualno oslobodili Olivera od konopa, istraživači Instituta Plavi svijet su 12. srpnja 2024. godine s dva plovila, opremljeni specijalnom opremom, krenuli u Novigradsko more. Nakon što su pronašli dupina, napravili su brojne fotografije i snimili video materijal za identifikaciju i procjenu zdravstvenog stanja. Utvrdili su da je riječ o dupinu oznake L_2191s21 iz njihovog kataloga, kojeg su prvi put opazili 21. svibnja 2021. godine u Velebitskom kanalu. Prema tim podacima, Oliver je star između 5 i 6 godina.

Dupin ima zapetljan konop duži od metra oko korijena repne peraje, za koji se pretpostavlja da je ostatak ribarske mreže. Analizom snimljenog materijala, ustanovljeno je da je konop izazvao hipertrofiju tkiva zbog dugotrajnog uvlačenja u tkivo i stalne iritacije. Na konopu su vidljive alge i morski beskralješnjaci, što potvrđuje da je zapetljan već duže vrijeme. Iako konop ne ometa Olivera u plivanju, ronjenju i hranjenju, on predstavlja ozbiljan problem jer sprječava cijeljenje rane i ometa ga u kretanju.

Istraživači su nekoliko sati pokušavali prići dupinu kako bi odstranili konop, no Oliver im nije dopustio približavanje. S obzirom na to da je dupin u dobrom fizičkom stanju i unatoč ozljedi može loviti i kretati se, istraživači su odlučili odustati od daljnjih pokušaja zbog sigurnosti i dobrobiti životinje. Institut će nastaviti pratiti stanje dupina i reagirati ukoliko dođe do promjene. Institut Plavi svijet apelira na javnost da se ne približava, ne pokušava roniti s dupinom, dirati ga ili hraniti. Dupini su strogo zaštićeni, te se svaka intervencija mora obaviti u suradnji s obučenim stručnjacima

