FOTO Ovi ljudi leže na madracima na Markovom trgu. Evo što se događa
U subotu, 11. listopada, autorski tim i izvođači predstave Sigurna kuća izveli su treći javni umjetnički performans inspiriran poznatim radom Mattress Performance američke aktivistice i performerice Emme Sulkowicz, objavili su iz kazališta Gavella.
Performans je započeo ispred kazališta "Gavella", nastavio se kroz gradske ulice, a kulminirao na Trgu svetog Marka. Ključni element bila je simbolika — sudionici su nosili madrace, aludirajući na slučajeve seksualnog nasilja, posebno silovanja, u društvenom i intimnom kontekstu.
Ovaj performans dio je serije javnih akcija koje prethode premijeri autorskog projekta Anice Tomić i Jelene Kovačić – predstave Sigurna kuća, nastale prema istoimenom romanu Marine Vujčić u produkciji Gradskog dramskog kazališta "Gavella". Premijera je zakazana za 24. listopada 2025.