FOTO Ovako je Vjesnik izgledao iznutra: Imao je vlastiti restoran, kino-dvoranu, knjižnicu...
Noćas je vatra progutala simbol grada Zagreba, neboder Vjesnika. Zgrada je posljednjih desetak godina propadala, a zlatno dobo Vjesnikova nebodera trajalo je od kasnih 1950-ih do kraja 1980-ih, kada je 16-katni toranj na Sljemenskoj cesti 1 bio simbol modernog Zagreba i jugoslavenske novinske industrije.
Prema projektima arhitekta Ivana Zemljaka i u suradnji s konstruktorom Milanom Uzelcem, zgrada je dovršena 1957–1959. i bila je prvi pravi neboder u gradu (59 metara visine). Sa svojom čistom modernističkom fasadom od stakla i aluminija, dugo je nosila titulu najviše zgrade u Jugoslaviji izvan Beograda.
U prizemlju i prvim katovima smjestila se moćna tiskara s rotacijama koje su noću mogle isprintati i do 300.000 primjeraka Vjesnika, Večernjeg lista, VUS-a i brojnih drugih izdanja. Na višim katovima bile su redakcije – legendarne prostorije u kojima su radili poznati novinari.
Neboder je imao vlastitu menzu, kino-dvoranu, knjižnicu i čak frizerski salon za zaposlenike. Na krovu je bila velika neonska reklama „VJESNIK“ vidljiva iz cijelog grada, a u predvorju je stajao poznati mozaik Dušana Džamonje.