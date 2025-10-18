Večernji list
FOTO Ova luksuzna kamena vila prava je mediteranska oaza: Ima privatni bazen i panoramski pogled na Elafite
U mirnom i slikovitom primorskom mjestu Brsečine, nedaleko od Dubrovnika, smještena je prekrasna kamena vila koja spaja autentični mediteranski šarm s modernim luksuzom.
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Potpuno renovirana najkvalitetnijim materijalima, vila nudi eleganciju, privatnost i uživanje u prirodnom okruženju.
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Na parceli od 1.000 m² nalazi se kuća neto površine 250 m², raspoređena na prizemlje i kat te se sastoji od pet soba. U dvorištu dominira privatni bazen dimenzija 10 x 4,5 m sa sunčalištem koje je idealno mjesto za opuštanje pod jadranskim suncem.
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Terasa pruža otvoren panoramski pogled na more i Elafitsko otočje, a pješčana plaža i mala luka s vezom za brod su u neposrednoj blizini.
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Ova nekretnina nudi savršen spoj tradicionalnog mediteranskog duha i suvremenog luksuza, čineći je idealnom za privatnu rezidenciju ili atraktivnu investiciju za turistički najam.
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Potpuno je renovirana visokokvalitetnim materijalima i smještena u mirnoj okolini koja spaja prirodu i eleganciju. Prodaje se po cijeni od 2.300.000 eura.
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
Foto: ONE ADRIA Nekretnine
