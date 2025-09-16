FOTO Ova kuća s bazenom na Malom Ižu skriva luksuz vrijedan 1,15 milijuna eura

Na Malom Ižu prodaje se luksuzna samostojeća katnica ukupne površine 294,27 m², izgrađena 2025. godine i smještena na zemljištu od 761 m². Vila se nalazi svega 90 metara od mora i 450 metara od centra mjesta, a cijena iznosi 1.150.000 eura.
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Nekretnina je potpuno namještena te raspolaže s pet parkirnih mjesta, vrtom od oko 400 m² i velikim preljevnim bazenom od 31,85 m² s mogućnošću grijanja i prekrasnim pogledom na more.
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
U prizemlju se nalazi moderna kuhinja povezana s blagovaonicom i dnevnim boravkom, jedna spavaća soba, kupaonica, ostava te mali unutarnji vrt, dok vanjski dio obuhvaća spremište, praonicu, dodatni toalet, terasu, lođu i sunčalište uz bazen.
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Na katu su dvije spavaće sobe, od kojih jedna ima vlastitu kupaonicu, dodatna kupaonica te dvije terase s otvorenim pogledom na more. Kuća je građena od kvalitetnih materijala, a energetski certifikat A+ potvrđuje visoku razinu učinkovitosti.
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Opremljena je podnim grijanjem putem dizalice topline, aluminijskom stolarijom, kombinacijom pločica i parketa u spavaćim sobama, drvenim ulaznim vratima, dimnjakom i kaminom.
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
U dnevnom boravku postavljen je ventilokonvektor za hlađenje, a u vanjskom dijelu nalazi se i plinski roštilj. Namještaj izrađen po mjeri uključen je u cijenu, što ovu vilu čini idealnom kombinacijom luksuznog stanovanja i sigurne investicije na jednom od najljepših dalmatinskih otoka.
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
Foto: Emporia Nekretnine Zadar, Njuškalo
