FOTO Ova kuća s bazenom na Malom Ižu skriva luksuz vrijedan 1,15 milijuna eura
Na Malom Ižu prodaje se luksuzna samostojeća katnica ukupne površine 294,27 m², izgrađena 2025. godine i smještena na zemljištu od 761 m². Vila se nalazi svega 90 metara od mora i 450 metara od centra mjesta, a cijena iznosi 1.150.000 eura.
U prizemlju se nalazi moderna kuhinja povezana s blagovaonicom i dnevnim boravkom, jedna spavaća soba, kupaonica, ostava te mali unutarnji vrt, dok vanjski dio obuhvaća spremište, praonicu, dodatni toalet, terasu, lođu i sunčalište uz bazen.
Na katu su dvije spavaće sobe, od kojih jedna ima vlastitu kupaonicu, dodatna kupaonica te dvije terase s otvorenim pogledom na more. Kuća je građena od kvalitetnih materijala, a energetski certifikat A+ potvrđuje visoku razinu učinkovitosti.
U dnevnom boravku postavljen je ventilokonvektor za hlađenje, a u vanjskom dijelu nalazi se i plinski roštilj. Namještaj izrađen po mjeri uključen je u cijenu, što ovu vilu čini idealnom kombinacijom luksuznog stanovanja i sigurne investicije na jednom od najljepših dalmatinskih otoka.