FOTO Okončana međunarodna akcija u kojoj je od 2024. u Ekvadoru i EU zaplijenjeno 73 tone kokaina

Velika međunarodna istraga krijumčarenja tona kokaina preko europskih luka, koja je počela još 2024. te tijekom koje je u Ekvadoru i EU zaplijenjeno ukupno 73 tone kokaina, ovih je dana okončana uhićenjem 36 osoba u Ekvadoru. Operacijom uhićenja rukovodila je ekvadorska policija, dok je sve koordinirao Europol.

Primarna meta akcije bila je kriminalna mreža iz Ekvadora, za koju se sumnja da je dio internacionalne kriminalne organizacije koja je organizirala krijumčarenje tona kokaina koji se morskim putem prebacuje iz zemalja Južne Amerike u Europu. Pri tome se zločinačka organizacija koristi raznim kompanijama koje im služe kao paravani, a preko tih kompanija, koje prividno posluju legalno, omogućava se i protok novca. Sustav je zamišljen tako da svaka od tih paravan kompanija ima svog direktora i svaka ima kontakte i dobavljače, koji se brinu da se transport kokaina organizira iz Ekvadora.

Svoje ćelije ta je kriminalna skupina imala i u Njemačkoj i u Španjolskoj, a te su ćelije pak imale transportne kompanije, jer je njihov posao bio da organiziraju vađenje kokaina iz brodskih tereta, utovar u kamione i daljnju distribuciju kokaina po Europi. Sumnja se da je spomenuta kriminalna organizacija kokain krijumčarila preko luka u Belgiji, Njemačkoj, Nizozemskoj i Španjolskoj, a u pretragama 50 kuća, nađeni su razni dokumenti i oprema te vozila. Istraga je počela 2024. nakon zaplijene 73 tone kokaina i uhićenjem 14 osoba u Ekvadoru, Njemačkoj i Španjolskoj.

Europol godinama upozorava na kriminalne skupine koje ugrožavaju sigurnost EU jer krijumčare ogromne količine droge preko najvećih europskih luka, onih u Rotterdamu, Antwerpenu i Hamburgu. Luke su tzv. meka infrastruktura i izložene su raznim vrstama napada, pa je Europol 2023. izradio izvješće koje se bavilo spomenutim lukama, njihovom ugrozom, procjenom rizika.... U tom izvješću je među ostalim navedeno da kroz pomorske luke EU svake godine prođe oko 90 milijuna kontejnera koji prevoze robu široke potrošnje, no od tih 90 milijuna kontejnera detaljno se uspije pregledati samo između dva i 10 posto.

Zbog toga su pomorske luke EU, pogotovo one velike koje su i prometna čvorišta kao luke u Antwerpenu, Rotterdamu i Hamburgu postale, uvjetno rečeno, mete raznih dobro organiziranih kriminalnih skupina, uključujući i južnoameričke narkokartele, koji ih koriste za - transport svoje robe. Odnosno tona droge, uglavnom kokaina. Europol je u spomenutom izvješću istaknuo i opasnost od infiltracije narkokartela u spomenute luke, istaknuvši da je kroz luke u Rotterdamu i Antwerpenu zadnjih je godina prošlo najmanje 200 tona kokaina.

Europolu, ali i policijama u europskim zemljama lampice za sigurnosnu uzbunu počele su se paliti nakon sve krvavijih obračuna narko bandi na području EU, koje uglavnom ratuju oko primata nad tržištem droge, ali i nakon spoznaje da je Antwerpen postao europsko sjedište narkokartela, koji su svoj način "poslovanja" s tla Južne Amerike donijeli u Europu. "Poslovanje" narkokartela često je vrlo brutalno, a kako izgleda ta brutalnost svjedoči i to što su Europol i belgijska policija 2020. baš u luci u Antwerpenu otkrili komoru za mučenje, koja je bila instalirana u jednom od lučkih kontejnera.

Europol navodi i da je Antwerpen je ulazna točka za južnoamerički kokain, oko 40 posto kokaina koji dolazi iz Južne Amerike u Europu zaplijeni se upravo u toj luci, a samo tijekom 2022. u antwerpenskoj luci je zaplijenjeno 110 tona kokaina, što je bio apsolutni rekord. Osim toga, prema podacima nizozemskog tužiteljstva, od 2019. do 2024. u tom je gradu zabilježeno više od 200 oružanih incidenata koji su povezani s drogom, a obračuni narko bandi prelili su se i na ulice te ugrožavaju živote nedužnih građana. Stoga komora za mučenje koja je otkrivena u luci u Antwerpenu, koliko god morbidna i strašna bila, i nije neko iznenađenje. U njoj su, kako je otkriveno istragom pripadnici narkokartela mučili svoje protivnike, ali i svjedoke u sudskim postupcima koji su protiv njih pokrenuti.

Istraživanje Europola pokazalo je da su se kriminalci izvještili u onom što rade, te da se obilato koriste mitom kako bi se infiltrirali u tri najveće luke u Europi. Kriminalci najčešće podmićuju osoblje brodarskih tvrtki, lučke radnike, uvoznike, predstavnike prijevozničkih tvrtki, policajce, carinike.... No kako se tu radi o korupciji velikih razmjera jer u njoj sudjeluje veći broj osoba, kriminalci su se okrenuli lakšim načinima za ostvarenje svog cilja. Europol upozorava da su se specijalizirali i za krivotvorenje referentnih kodova na brodskim kontejnerima, odnosno iskorištavanje krivo dodijeljenih referentnih kodova. Tako minimaliziraju gubitak robe, moraju podmiti samo jednu osobu, a ne cijeli lanac ljudi. Nakon što droga morskim putem skrivena u raznim kontejnerima često među bananama, željeznim otpadom ili nekom drugom legalnom robom, u luku ulaze tzv. timovi za izvlačenje.

To su "specijalizirani" pojedinac koji znaju gdje je droga točno skrivena i kako je što brže izvući i transportirati do nekog skladišta od kuda će se dalje distribuirati diljem EU. Izvlačivači droge su za taj posao motivirani jer im narkokarteli to plaćaju i to u znatnim svotama, dobivaju između sedam i 15 posto vrijednosti ilegalne pošiljke. Kako se kokain transportira u stotinama kilograma, a ponekad čak i u tonama, što je veća pošiljka, veća je i zarada. Mogućnost velikog profita i brze zarade dovodi do sukoba među protivničkim narko skupinama, a brutalno nasilje se iz luka, prelijeva i na ulice okolnih gradova, upozorava Europol.

