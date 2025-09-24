FOTO Monstruozna provalija otvorila se usred grada: Ljudi bježe u panici dok propadaju komadi ceste

Ogromna provalija otvorila se u srijedu ujutro na prometnoj ulici u središnjem Bangkoku, stvorivši paniku tijekom jutarnje gužve i pokrenuvši evakuaciju tisuća ljudi. Krater koji je nastao širok je i dug oko 30 metara, a dubok 50 metara, prenosi Bangkok Post, pozivajući se na lokalne dužnosnike.

Fotografije i videosnimke kolapsa ubrzo su postale viralne, a prikazuju automobile koji se brzo kreću unatrag, a pješaci bježe dok propadaju novi komadi ceste.

Incident se dogodio iznad gradilišta nove postaje podzemne željeznice. U nastalu provaliju pala su dva električna stupa te vozilo policijske vučne službe. Zasad nema izvještaja o ozlijeđenima, a uzroci incidenta i dalje se istražuju.

Vlasti su evakuirale tisuće pacijenata smještene u obližnjim bolničkim zgradama te stanovnike okolnih stambenih zgrada.