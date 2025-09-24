Naši Portali
TIJEKOM JUTARNJE GUŽVE

FOTO Monstruozna provalija otvorila se usred grada: Ljudi bježe u panici dok propadaju komadi ceste

A massive sinkhole opens on Samsen Road near Vajira Hospital, in Bangkok
Foto: CHALINEE THIRASUPA/REUTERS
VL
Autor
Ivan Šaravanja/Hina
24.09.2025.
u 16:18

Zasad nema izvještaja o ozlijeđenima, a uzroci incidenta i dalje se istražuju

Ogromna provalija otvorila se u srijedu ujutro na prometnoj ulici u središnjem Bangkoku, stvorivši paniku tijekom jutarnje gužve i pokrenuvši evakuaciju tisuća ljudi. Krater koji je nastao širok je i dug oko 30 metara, a dubok 50 metara, prenosi Bangkok Post, pozivajući se na lokalne dužnosnike. 

Fotografije i videosnimke kolapsa ubrzo su postale viralne, a prikazuju automobile koji se brzo kreću unatrag, a pješaci bježe dok propadaju novi komadi ceste. 

Incident se dogodio iznad gradilišta nove postaje podzemne željeznice. U nastalu provaliju pala su dva električna stupa te vozilo policijske vučne službe. Zasad nema izvještaja o ozlijeđenima, a uzroci incidenta i dalje se istražuju. 

Vlasti su evakuirale tisuće pacijenata smještene u obližnjim bolničkim zgradama te stanovnike okolnih stambenih zgrada. 

