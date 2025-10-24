FOTO Objavljena karta s nadimcima gradova: Nekima nije dobro sjela, evo kako su nazvali Zagreb

Europski gradovi i države neizbježno su praćeni raznim stereotipima koji mogu varirati od izrazito pozitivnih do onih s negativnom konotacijom. Ovi stereotipi, često pojednostavljeni prikazi složenih identiteta, duboko su ukorijenjeni u bogatoj kulturnoj baštini, dugoj i turbulentnoj povijesti te specifičnim, prepoznatljivim navikama i običajima njihovih stanovnika, oblikujući tako percepciju o pojedinim narodima i regijama.
Temeljeno na povijesti, ali i na pojedinim stereotipima, na Instagram stranici "forummapping" osvanula je karta Europe na kojoj su navedeni nadimci glavnih gradova. Prema toj karti, Ljubljana je nazvana "Grad Zmajeva", a Sarajevo nosi naziv "Europski Jeruzalem". Beograd je dobio nadimak "Bijeli Feniks". Što se tiče Zagreba, on je naveden kao "Mali Beč".
Nekim Europljanima nisu baš u potpunosti bili jasni nazivi njihovih gradova pa su svoje mišljenje pisali u komentarima objave. "Dolazim iz Nizozemske i nikada nisam čuo da itko zove Amsterdam 'Venecijom Sjevera'", "Je li Ujedinjeno Kraljevstvo jedino s pogrdnim nadimkom?", "Prije ove karte znao sam samo za 'Grad Svjetla' i 'Vječni Grad'", "Berlin nije sivi, on je crni", "Prag se u Češkoj zove gradom stotinu tornjeva", "Nitko ne zove Berlin 'Sivim Gradom', živio sam tamo tri godine. Zovu ga gradom medvjeda. Jer je medvjed simbol grada", neki su od komentara.
FOTO Prodaje se luksuzna vila od 500 kvadrata na istoku Slavonije: Ima bazen, ribnjak, tri sjenice, vinski podrum, voćnjak...