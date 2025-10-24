Naši Portali
EUROPSKE METROPOLE

FOTO Objavljena karta s nadimcima gradova: Nekima nije dobro sjela, evo kako su nazvali Zagreb

VL
Autor
Vecernji.hr
24.10.2025.
u 08:29

Prema toj karti, Ljubljana je nazvana "Grad Zmajeva", a Sarajevo nosi naziv "Europski Jeruzalem"

Europski gradovi i države neizbježno su praćeni raznim stereotipima koji mogu varirati od izrazito pozitivnih do onih s negativnom konotacijom. Ovi stereotipi, često pojednostavljeni prikazi složenih identiteta, duboko su ukorijenjeni u bogatoj kulturnoj baštini, dugoj i turbulentnoj povijesti te specifičnim, prepoznatljivim navikama i običajima njihovih stanovnika, oblikujući tako percepciju o pojedinim narodima i regijama.

Temeljeno na povijesti, ali i na pojedinim stereotipima, na Instagram stranici "forummapping" osvanula je karta Europe na kojoj su navedeni nadimci glavnih gradova. Prema toj karti, Ljubljana je nazvana "Grad Zmajeva", a Sarajevo nosi naziv "Europski Jeruzalem". Beograd je dobio nadimak "Bijeli Feniks". Što se tiče Zagreba, on je naveden kao "Mali Beč".

Nekim Europljanima nisu baš u potpunosti bili jasni nazivi njihovih gradova pa su svoje mišljenje pisali u komentarima objave. "Dolazim iz Nizozemske i nikada nisam čuo da itko zove Amsterdam 'Venecijom Sjevera'", "Je li Ujedinjeno Kraljevstvo jedino s pogrdnim nadimkom?", "Prije ove karte znao sam samo za 'Grad Svjetla' i 'Vječni Grad'", "Berlin nije sivi, on je crni", "Prag se u Češkoj zove gradom stotinu tornjeva", "Nitko ne zove Berlin 'Sivim Gradom', živio sam tamo tri godine. Zovu ga gradom medvjeda. Jer je medvjed simbol grada", neki su od komentara.
Kupnja