FOTO Neviđeni luksuz u Istri: Prodaje se raskošna vila sa staklenim bazenom i dizajnom koji oduzima dah
U mirnom dijelu Kaštelira, svega nekoliko minuta vožnje od mora te omiljenih istarskih destinacija poput Novigrada i Poreča, prodaje se raskošna moderna vila koju potpisuju investitori nagrađeni prestižnom Europskom nagradom za izvanredne nekretnine.
Velike staklene stijene ispunjavaju interijer obiljem prirodne svjetlosti i povezuju ga s eksterijerom, dok stakleni krovni otvori iznad stepenica stvaraju poseban doživljaj svjetlosti i prostora, kao i nezaboravan pogled na zvjezdano nebo tijekom noći.
Osim što pruža luksuz i privatnost, vila se nalazi u blizini renomiranih vinarija, vrhunskih restorana i proizvođača maslinovog ulja, što život u njoj dodatno obogaćuje autentičnim istarskim iskustvima.