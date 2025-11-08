FOTO Neviđeni luksuz u Istri: Prodaje se raskošna vila sa staklenim bazenom i dizajnom koji oduzima dah

U mirnom dijelu Kaštelira, svega nekoliko minuta vožnje od mora te omiljenih istarskih destinacija poput Novigrada i Poreča, prodaje se raskošna moderna vila koju potpisuju investitori nagrađeni prestižnom Europskom nagradom za izvanredne nekretnine.
U mirnom dijelu Kaštelira, svega nekoliko minuta vožnje od mora te omiljenih istarskih destinacija poput Novigrada i Poreča, prodaje se raskošna moderna vila koju potpisuju investitori nagrađeni prestižnom Europskom nagradom za izvanredne nekretnine.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Vila se nalazi na idealnoj lokaciji koja spaja privatnost, netaknutu prirodu i jedinstven pogled na more, pružajući savršen životni stil za one koji traže luksuz, komfor i mir.
Vila se nalazi na idealnoj lokaciji koja spaja privatnost, netaknutu prirodu i jedinstven pogled na more, pružajući savršen životni stil za one koji traže luksuz, komfor i mir.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Arhitektonski, vila oduševljava svojim jedinstvenim modernim dizajnom obogaćenim autentičnim kamenim i drvenim elementima, pri čemu se suvremene linije skladno stapaju s okruženjem.
Arhitektonski, vila oduševljava svojim jedinstvenim modernim dizajnom obogaćenim autentičnim kamenim i drvenim elementima, pri čemu se suvremene linije skladno stapaju s okruženjem.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Velike staklene stijene ispunjavaju interijer obiljem prirodne svjetlosti i povezuju ga s eksterijerom, dok stakleni krovni otvori iznad stepenica stvaraju poseban doživljaj svjetlosti i prostora, kao i nezaboravan pogled na zvjezdano nebo tijekom noći.
Velike staklene stijene ispunjavaju interijer obiljem prirodne svjetlosti i povezuju ga s eksterijerom, dok stakleni krovni otvori iznad stepenica stvaraju poseban doživljaj svjetlosti i prostora, kao i nezaboravan pogled na zvjezdano nebo tijekom noći.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
OGLAS
Središnje mjesto vanjskog dijela zauzima impresivni infinity bazen od 58 m², čija staklena bočna strana stvara jedinstveni vizualni efekt i dojam lebdenja iznad krajolika.
Središnje mjesto vanjskog dijela zauzima impresivni infinity bazen od 58 m², čija staklena bočna strana stvara jedinstveni vizualni efekt i dojam lebdenja iznad krajolika.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Uz sam rub bazena smješten je fire pit od 10 kvadrata, odvojen prozirnim staklom, koji pruža ugođaj topline i intimnosti, osobito u večernjim satima kada se odsjaj plamena lomi o površinu vode.
Uz sam rub bazena smješten je fire pit od 10 kvadrata, odvojen prozirnim staklom, koji pruža ugođaj topline i intimnosti, osobito u večernjim satima kada se odsjaj plamena lomi o površinu vode.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Dodatni elementi opuštanja uključuju finsku saunu sa zvjezdanim nebom te elegantni jacuzzi na otvorenom, što ovu vilu čini idealnom za potpuno uživanje u luksuzu i relaksaciji.
Dodatni elementi opuštanja uključuju finsku saunu sa zvjezdanim nebom te elegantni jacuzzi na otvorenom, što ovu vilu čini idealnom za potpuno uživanje u luksuzu i relaksaciji.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Unutrašnjost vile odlikuje se promišljenim rasporedom i visokim standardom opreme.
Unutrašnjost vile odlikuje se promišljenim rasporedom i visokim standardom opreme.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
OGLAS
Na raspolaganju su četiri spavaće sobe s en-suite kupaonicama i pogledom na more, od čega dvije kupaonice imaju privatne otvorene balkone s kadama, zaštićene od pogleda.
Na raspolaganju su četiri spavaće sobe s en-suite kupaonicama i pogledom na more, od čega dvije kupaonice imaju privatne otvorene balkone s kadama, zaštićene od pogleda.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Prostrani dnevni boravak povezan je s blagovaonicom, modernom kuhinjom i biljar prostorijom te je ispunjen svjetlom i elegantnim detaljima koji prostoru daju poseban karakter.
Prostrani dnevni boravak povezan je s blagovaonicom, modernom kuhinjom i biljar prostorijom te je ispunjen svjetlom i elegantnim detaljima koji prostoru daju poseban karakter.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Vila je opremljena vrhunskim sustavima koji jamče udobnost tijekom cijele godine, poput podnog grijanja i hlađenja putem toplinske pumpe, ventilokonvektora, solarne elektrane i grijanja bazena.
Vila je opremljena vrhunskim sustavima koji jamče udobnost tijekom cijele godine, poput podnog grijanja i hlađenja putem toplinske pumpe, ventilokonvektora, solarne elektrane i grijanja bazena.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Sigurnost i praktičnost osiguravaju alarmni sustav i kamere, aluminijska stolarija s pametnim žaluzinama, široka smart pivot vrata te punjač za električna vozila.
Sigurnost i praktičnost osiguravaju alarmni sustav i kamere, aluminijska stolarija s pametnim žaluzinama, široka smart pivot vrata te punjač za električna vozila.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
OGLAS
Zemljište je potpuno ograđeno i pejzažno uređeno, s automatskim navodnjavanjem i četiri parkirna mjesta, dok 152 m² terasa omogućuju brojne kutke za odmor i uživanje u pogledu na more.
Zemljište je potpuno ograđeno i pejzažno uređeno, s automatskim navodnjavanjem i četiri parkirna mjesta, dok 152 m² terasa omogućuju brojne kutke za odmor i uživanje u pogledu na more.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Osim što pruža luksuz i privatnost, vila se nalazi u blizini renomiranih vinarija, vrhunskih restorana i proizvođača maslinovog ulja, što život u njoj dodatno obogaćuje autentičnim istarskim iskustvima.
Osim što pruža luksuz i privatnost, vila se nalazi u blizini renomiranih vinarija, vrhunskih restorana i proizvođača maslinovog ulja, što život u njoj dodatno obogaćuje autentičnim istarskim iskustvima.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Nekretnina se prodaje potpuno opremljena i namještena, a gradnja je planirana ove godine. Cijena vile iznosi 1.950.000 eura.
Nekretnina se prodaje potpuno opremljena i namještena, a gradnja je planirana ove godine. Cijena vile iznosi 1.950.000 eura.
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli
Foto: ZRIN LINE nekretnine/Njuškalo.hr
Share
Podijeli

Ne propustite

1/