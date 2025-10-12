FOTO Naš legendarni general slavi okrugli rođendan. Rijetki nisu iskoristili priliku za fotku s njim

Njegova obitelj rodom je s Pašmana, točnije iz mjesta Tkon, a otac mu je bio dalmatinski ribar, dok mu je majka preminula kada je imao tri i pol godine od eksplozije mine kojom se u blizini kuće lomio kamen.
.
Obitelj se iz Pašmana preselila u Pakoštane, a brigu o djeci preuzela je teta Marija Miočev.Najpoznatiji je po vođenju operacije "Oluja" u kolovozu 1995., koja je rezultirala oslobađanjem velikog dijela okupiranog teritorija Hrvatske.
Prije nego što se pridružio vojsci, Gotovina je živio avanturistički život u inozemstvu, a 1970-ih godina boravio je u Francuskoj gdje se priključio Legiji stranaca.Ova iskustva u specijalnim vojnim postrojbama kasnije su oblikovala njegove zapovjedničke sposobnosti i vojnu strategiju.
S povratkom u Hrvatsku, Gotovina je postao jedna od ključnih figura u obrani i oslobađanju domovine.Međutim, Gotovina je nakon rata bio optužen pred Međunarodnim sudom za ratne zločine u Haagu, što je izazvalo duboke podjele u hrvatskom društvu.
Suočen s optužbama za zločine počinjene tijekom operacije "Oluja", Gotovina se nekoliko godina skrivao, no 2005. godine je uhićen. Proces u Haagu završio je oslobađajućom presudom 2012. godine, kada je sud utvrdio da Gotovina nije kriv za optužbe.Oslobađanje Gotovine izazvalo je slavlje diljem Hrvatske te je i danas jedan od najvećih nacionalnih heroja.
Nakon što je oslobođen, povukao se iz javnog života te se posvetio obiteljskom životu i poslovima vezanim uz ribarstvo. Tvrtka Pelagos net farma d.o.o., čiji je suvlasnik Ante Gotovina, na izvozu je 2023. godine ostvarila 20,5 milijuna eura te je prijavila ostvarenu dobit od 3,14 milijuna eura