FOTO Napokon je krenula obnova najpoznatijih pokretnih stepenica u državi, evo kada će biti gotove
Počela je obnova pokretnih stepenica na ulazu u Importanne Centar na Tomislavcu.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Stepenice su stare 30 godina pa će njihova zamjena trajati pet mjeseci koliko je ugovoreni rok za završetak radova.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Pokretne stepenice stale su još prije 20 mjeseci, a iako ih je grad prvo mislio popravljati, ipak su se odlučili potpuno ih zamijeniti.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Posao zamjene stepenica dobila je tvrtka Mig Zagreb, a prihvaćena je njihova ponuda od 804.125 eura.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Međutim, početak obnove se odužio jer se druga tvrtka, koja je imala manju ponudu, žalila, no ta je žalba na kraju odbijena.
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL
