FOTO Namještaj od hrvatskog hrasta, privatni balkoni i pogled na Sveti Lovreč: Pogledajte ovu ekskluzivnu vilu u Istri
Na prodaju je jedna od deset luksuznih vila u naselju Heraki, mirnom mjestu udaljenom svega 15-ak kilometara od Poreča. Riječ je o Vili Amaranthus, jednoj od najvećih u kompleksu, koja se ističe pogledom na povijesni Sveti Lovreč.
Poseban dojam ostavlja veliki vrt s bazenom u obliku slova L, dok natkrivena terasa s vanjskim kaminom dodatno naglašava njezin šarm i prostranost. Vila se proteže na dvije etaže i uređena je rustikalnim namještajem izrađenim od hrvatskog hrasta.
Spavaće sobe kombiniraju jednokrevetne i bračne ležajeve, što omogućuje različite opcije smještaja. Potpuno opremljena kuhinja odvojena je od blagovaonice i dnevnog boravka. Blagovaonica, predviđena za osam osoba, vodi na natkrivenu terasu koja je savršeno mjesto za boravak na otvorenom.
U prizemlju se nalazi spavaća soba s izravnim izlazom na terasu, uz koju su smješteni kupaonica i zaseban WC. Unutarnje stepenice vode na kat gdje su tri spavaće sobe – glavna s vlastitom kupaonicom i privatnim balkonom te dvije sobe koje dijele kupaonicu, svaka s polukružnim balkonom koji daje dodatnu arhitektonsku posebnost.
Nekretnina se prostire na stambenoj površini od 246,00 m², dok okućnica zauzima impresivnih 1.389,00 m², pružajući dovoljno prostora za uživanje na otvorenom. Kuća je izgrađena 2004. godine, a posljednje renovacije izvršene su 2024., što garantira suvremen izgled i funkcionalnost.
Vila Amaranthus spaja mirnoću i udobnost, a ujedno je u blizini svih sadržaja koje nudi Poreč. Zahvaljujući velikim prostorima i vrhunskoj opremi, idealan je izbor za obiteljski život ili kao ulaganje u turistički najam. Cijena iznosi 748.250 eura.