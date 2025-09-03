FOTO Na prestižnoj lokaciji, bazen, sauna i osam soba: Što vam još treba? Ova vila u Zagrebu ima sve

Prestižna obiteljska vila s osam soba i bazenom smještena je u ekskluzivnom dijelu Podsljemenske zone na Gračanskoj cesti, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja (trgovine, autobusna stanica, shopping centar)
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
"Vilu je gradio arhitekt Gorički, a projekt je višestruko međunarodno nagrađivan", navodi se u oglasu kojeg smo našli na Njuškalu
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Ova moderna i funkcionalna obiteljska vila iz 2019. godine prostire se na 440 m² stambene površine te je smještena na parceli od 1100 m²
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Objekt se ima četiri etaže: Razizemlje ima ulazni prostor, garderoba i toalet, prizemlje prostran dnevni boravak s kaminom, blagovaonicu s kuhinjom, biblioteku, prvi kat tri spavaće sobe, kupaonicu, unutarnji bazen s wellness zonom (bazen i sauna) te prostranu natkrivenu terasu od 60 m²
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Na drugom katu su master spavaća soba s vlastitom kupaonicom, dvije garderobne prostorije i dvije terase. U garažu od 39 kvadrata stanu dva vozila
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Ova iznimna nekretnina odlikuje se vrhunskom energetskom učinkovitošću te naprednim tehnološkim rješenjima
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Sustav grijanja i hlađenja funkcionira putem dizalice topline, dok solarni paneli s 800-litarskim spremnikom osiguravaju sanitarnu vodu. Podno grijanje pokriva cijeli dom, a solarna proizvodnja s dvosmjernim brojilom omogućuje energetsku neovisnost.
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Vila je opremljena video nadzorom, alarmnim sustavom i visokim stupnjem automatizacije koji jamče maksimalnu udobnost i sigurnost. Objekt okružuje bogato raslinje i uređeno zelenilo s automatskim navodnjavanjem i inteligentnim osvjetljenjem
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
Foto: Angelus nekretnine d.o.o./Njuškalo
