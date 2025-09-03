FOTO Na prestižnoj lokaciji, bazen, sauna i osam soba: Što vam još treba? Ova vila u Zagrebu ima sve
Prestižna obiteljska vila s osam soba i bazenom smještena je u ekskluzivnom dijelu Podsljemenske zone na Gračanskoj cesti, u neposrednoj blizini svih važnih sadržaja (trgovine, autobusna stanica, shopping centar)
Objekt se ima četiri etaže: Razizemlje ima ulazni prostor, garderoba i toalet, prizemlje prostran dnevni boravak s kaminom, blagovaonicu s kuhinjom, biblioteku, prvi kat tri spavaće sobe, kupaonicu, unutarnji bazen s wellness zonom (bazen i sauna) te prostranu natkrivenu terasu od 60 m²
Sustav grijanja i hlađenja funkcionira putem dizalice topline, dok solarni paneli s 800-litarskim spremnikom osiguravaju sanitarnu vodu. Podno grijanje pokriva cijeli dom, a solarna proizvodnja s dvosmjernim brojilom omogućuje energetsku neovisnost.
Vila je opremljena video nadzorom, alarmnim sustavom i visokim stupnjem automatizacije koji jamče maksimalnu udobnost i sigurnost. Objekt okružuje bogato raslinje i uređeno zelenilo s automatskim navodnjavanjem i inteligentnim osvjetljenjem