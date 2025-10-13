FOTO Moderni raj u srcu Istre: Vila s bazenom i ljetnom kuhinjom za 695 tisuća eura

U mirnom istarskom mjestu nedaleko od Kanfanara prodaje se moderna vila s bazenom, izgrađena 2023. godine.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Smještena na parceli od 718 kvadrata, kuća ukupne površine 188 četvornih metara sastoji se od dvije stambene jedinice – glavne kuće na dvije etaže i potpuno opremljenog studio apartmana od 25 kvadrata s vlastitim ulazom.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
U prizemlju glavne kuće nalaze se dvije spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, prostrani dnevni boravak s blagovaonicom i kuhinjom, dok je na katu još jedna spavaća soba s kupaonicom. Iz prizemlja i s kata pruža se pogled na more prema Rovinju, a okućnica s bazenom površine 38 kvadrata nudi potpunu privatnost i mir.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Kuća je građena visokokvalitetnim materijalima te ima energetski razred A. Opremljena je podnim grijanjem na dizalicu topline, sustavom za grijanje potrošne vode i dogrijavanje bazena, a u svim prostorijama nalaze se klima-uređaji.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Posebna pažnja posvećena je detaljima, a sustav pametne kuće omogućuje praćenje i regulaciju temperature u objektu i bazenu putem aplikacije.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Na velikoj terasi nalazi se ljetna kuhinja obložena kamenom, s roštiljem, indukcijskom pločom, hladnjakom i visokim stolom za šest osoba.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Dvije tende osiguravaju hlad tijekom ljetnih mjeseci, a uz bazen je postavljen solarni tuš. Okućnica je uređena i opremljena automatskim sustavom navodnjavanja, dok su osigurana i dva parkirna mjesta.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Vila se prodaje potpuno namještena i spremna za useljenje ili nastavak turističkog najma. Cijena nekretnine iznosi 695.000 eura.
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
Foto: Nekretnine Sunce/Njuškalo
