FOTO Moderni raj u srcu Istre: Vila s bazenom i ljetnom kuhinjom za 695 tisuća eura

Smještena na parceli od 718 kvadrata, kuća ukupne površine 188 četvornih metara sastoji se od dvije stambene jedinice – glavne kuće na dvije etaže i potpuno opremljenog studio apartmana od 25 kvadrata s vlastitim ulazom.
U prizemlju glavne kuće nalaze se dvije spavaće sobe s vlastitim kupaonicama, prostrani dnevni boravak s blagovaonicom i kuhinjom, dok je na katu još jedna spavaća soba s kupaonicom. Iz prizemlja i s kata pruža se pogled na more prema Rovinju, a okućnica s bazenom površine 38 kvadrata nudi potpunu privatnost i mir.
Kuća je građena visokokvalitetnim materijalima te ima energetski razred A. Opremljena je podnim grijanjem na dizalicu topline, sustavom za grijanje potrošne vode i dogrijavanje bazena, a u svim prostorijama nalaze se klima-uređaji.