FOTO Moderna vila 60 metara od mora je pravi raj: Pruža dovoljno privatnosti, a pogled oduševljava
U mjestu Podaca se prodaje moderna vila izgrađena 2019. godine izuzetno kvalitetne gradnje, a udaljena je samo 60 metara od mora. Smještena je u malom mjestu Podaca u sklopu Makarske rivijere. Grad Makarska udaljen je oko 36 kilometara, Split 97 kilometara a grad Dubrovnik udaljen je 124 km.
Uza sve to vila pruža dovoljno privatnosti i sve ono što je potrebno za siguran i miran boravak. Moderan dizajn u kombinaciji sa pametnim rješenjima (npr. solarni paneli..) te visokom kvalitetom gradnje osigurao je visoki standard za boravak u vili.
U sklopu prizemlja nalazi se bazen 3x10m koji je djelomično i vani, sauna, dok je vani grill roštilj te ugodan "lounge "prostor i sunčalište oko bazena. Okućnica je u potpunosti ograđena i uređena. Prvi kat je "open space" kuhinja, blagovaona i boravak u jednom sa izlazom na veliku terasu sa direktnim pogledom na more. U sklopu je jedan toalet. Također tu se nalazi i jedna soba s kupaonom.
Vila je idealna za miran obiteljski život, a ujedno može biti opcija kao investicija za turizam jer posjeduje dozvole i kategorizaciju ( 4 *) za isti. Sastoji se od tri etaže, prizemlja i dva kata ukupne površine 300m2, a okružuje ju okućnica od 379 m2.
Parking je osiguran za 6 automobila. A ušteda energije napravljena je postavljanjem solarnih panela. Komplet objekat je klimatiziran, ima podno grijanje, a bazen je također grijan (zimi se može dio bazena unutar vile zatvoriti te isti koristiti), te ima poluautomatsko pokrivanje. U sklopu vile nalazi se i strojarnica veličine 8m2. Cijena ove vile je1.180.000,00 EUR