PROMJENE NA VRHU

FOTO Milanović imenovao novog zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

Foto: Ured predsjednika
VL
Autor
Vecernji.hr
16.10.2025.
u 15:42

U dosadašnjoj vojnoj karijeri obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva

"Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović donio je Odluku o imenovanju brigadira Krešimira Ražova za novog zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Odluka o imenovanju stupa na snagu 23. listopada 2025. godine. Odlukom Predsjednika Republike, general-bojnik Michael Križanec razriješen je dužnosti zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva zbog isteka zakonskog roka na dužnosti", objavio je Ured predsjednika.

Odluke o razrješenju i imenovanju u Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu Predsjednik Republike, stoji u priopćenju, donio je na temelju svojih ustavnih i zakonskih ovlasti, a na prijedlog načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske general-pukovnika Tihomira Kundida i uz suglasnost potpredsjednika Vlade i ministra obrane Ivana Anušića.

Brigadir Krešimir Ražov rođen je 1974. godine u Zadru, diplomirani je inženjer aeronautike - pilot, a u Oružanim snagama Republike Hrvatske je od 28. svibnja 1998. godine. U dosadašnjoj vojnoj karijeri obnašao je dužnosti nastavnika letenja, zapovjednika letačkog voda, zapovjednika eskadrile helikoptera, a na dužnost zapovjednika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva dolazi s dužnosti zapovjednika 93. Krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Brigadir Ražov završio je Zapovjedno stožernu školu (2015. godine) i Ratnu školu „Ban Josip Jelačić“ (2020. godine).

Ključne riječi
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo Krešimir Ražov Zoran Milanović

MT
makan tahi
15:49 16.10.2025.

kaj nije trebao biti mister N

