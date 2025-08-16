Večernji list
FOTO Luksuzna vila u priobalju Dalmacije: Zavirite u dom od 230 m² s bazenom koji se prodaje za 1.200.000 €
U Ražnju, mirnom primorskom naselju južno od Rogoznice, prodaje se samostojeća vila površine 230 m² na parceli od 700 m².
Foto: Njuškalo.hr
Vila je izgrađena 2018. godine i ima pet soba, od kojih su četiri spavaće sobe s vlastitim kupaonicama. Unutrašnjost je uređena u bijelim tonovima s drvenim detaljima.
Foto: Njuškalo.hr
Sastoji se od kuhinje opremljene modernim aparatima, prostranog dnevnog boravka s izlazom na terasu, garderobe i gostinjskog toaleta. Vila je klimatizirana, zvučno izolirana i ima privatni ulaz.
Foto: Njuškalo.hr
Vanjski prostor uključuje grijani bazen sa slanom vodom površine 28 m², hidromasažni whirlpool, sunčalište, natkriveni lounge prostor, roštilj zonu te uređeni vrt s autohtonim biljem. Na raspolaganju su i dva parkirna mjesta.
Foto: Njuškalo.hr
Vila se nalazi blizu nekoliko plaža i uvala s čistim morem te je u blizini Rogoznice, Šibenika i Nacionalnog parka Krka. Energetski razred vile je A+, a cijena iznosi 1.200.000 eura.
Foto: Njuškalo.hr
Više informacija o ovoj nekretnini možete pogledati na Njuškalu.
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
Foto: Njuškalo.hr
