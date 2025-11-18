FOTO Kolona sjećanja prolazi Vukovarom: Pogledajte prizore iz grada heroja
Nakon komemorativnog programa u dvorištu vukovarske bolnice, sudionici obilježavanja 34. godišnjice stradanja Vukovara u velikosrpskoj agresiji krenuli su u utorak u Koloni sjećanja na 5,5 kilometara dugo hodočašće do Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata.
U Koloni sjećanja nalaze se premijer Andrej Plenković, predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković, izaslanici predsjednika Republike Orsat Miljenić i Marijan Mareković, vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček, vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić, predstavnici diplomatskog zbora i političkih stranaka, te braniteljskih i stradalničkih udruga.
Duž trase kojom prolazi kolona nalaze se tisuće domoljuba koji su još jučer počeli pristizati u Vukovar. S prozora zgrade Hrvatskog radija Vukovar iz zvučnika se emitiraju ratna radijska javljanja novinara i urednika Siniše Glavaševića, ubijenog na Ovčari 20 studenoga 1991.
Prije samih branitelja u koloni se nalaze mladi odjeveni u majice s imenima ubijenih i nestalih hrvatskih branitelja Vukovara. Jedna od njih je i mlada Vinkovčanka Karla Štimac. "Miješaju mi se osjećaji ponosa što mogu hodati u koloni sjećanja i nositi majicu s imenom stradalog vukovarskog branitelja i tuge za izgubljenim životima i svih onih strahota koje su Vukovarci prošli", kazala je Štimac.
Prije pokretanja kolone, u dvorištu Nacionalne memorijalne bolnice "Dr. Juraj Njavro" održan je komemorativni program, a politički dužnosnici poručili su da Vukovar i njegova žrtva ostaju temelj današnje Hrvatske.
"Još jednom smo došli iskazati pijetet, poštovanje prema hrvatskim braniteljima i svim civilima koji su ovdje poginuli u Domovinskom ratu, prema herojskoj obrani Vukovara, koji je simbol otpora i obrane Hrvatske u pravednom Domovinskom ratu protiv velikosrpske Miloševićeve agresije, u ratu u kojem je Hrvatska pobijedila", rekao je Plenković.
"Emocije su snažne i Vukovar ostaje kao temelj moderne hrvatske države, kao točka stradanja i patnje, ali isto tako i ponosa hrvatskog naroda jer je ovdje zaustavljena velikosrpska agresija. Hrvatska je svoju slobodu platila krvlju, hrvatski narod je podnio ogromnu žrtvu i zato vjerujem da i danas sve generacije imaju poseban osjećaj prema Vukovaru, žrtvi i osjećaj zahvalnosti prema hrvatskim braniteljima i svima koji su sudjelovali u obrani Vukovara", kazao je Jandroković.
"Žrtva Vukovara ušla je u kolektivnu svijest hrvatskog naroda i u ovoj koloni nije bitan ni Andrej niti Zoran, Marijan niti Gordan, svi smo jednaki i svi smo došli s pijetetom prema žrtvi. Najbitnije je da današnji i iduća tri dana ne koristimo za dnevno-politička prepucavanja, jer onda žrtva pada u drugi plan, a mora ostati na prvom mjestu", poručio je gradonačelnik Marijan Pavliček.