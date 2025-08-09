FOTO Kod Gline otkriven Zid pobjede: 'Ovdje je ispisana istina o velikosrpskoj agresiji 1991. i istina o Domovinskom ratu'

U Gornjem Viduševcu kod Gline, na mjestu gdje se predao 21. Kordunski korpus, svečano je otkriven Zid pobjede čime je obilježena 30. obljetnica završetak VRO Oluja i pobjeda Hrvatske vojske u Domovinskom ratu. Taj zid na povijesnom mjestu prikazuje pet godina Domovinskog rata i izraz je naše zahvalnosti i sjećanja na hrvatske branitelje i izraz ponosa, rekao je u petak ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.

“Oluja je simbol pobjede, hrabrosti, domoljublja i simbol zajedništva. Čuvajmo to zajedništvo i slobodu koju smo izvojevali u Domovinskom ratu koji je završio ovdje”, poručio je ministar hrvatskih branitelja.

Oluja je hrvatskom narodu donijela konačnu pobjedu, operacija je to koja je ispisala najsjajnije stranice hrvatske pobjede. Zid pobjede povjesnica je Domovinskog rata, govori priču o borbi hrvatskog naroda do konačne slobode, rekao je Medved. I nakon 30 godina poslije VRO Oluja, kako je dodao, potrebno je podsjećati i podučavati da se ne zaboravi -na ovom zidu ispisana je istina o velikosrpskoj agresiji 1991. i istina o Domovinskom ratu. Zahvalio je svim hrvatskim braniteljima i obiteljima poginulih branitelja iskazao poštovanje i zahvalnost.

“245 branitelja poginulo je u Oluji, otvorena rana su naši nestali i nikad nećemo odustati od traženja istine o njihovim sudbinama", rekao je i naglasio da su hrvatske branitelje krasile osobine časti, odlučnosti i domoljublja. Te su osobine, naglasio je, inspiracija mladima na njihovom životnom putu da budu svjesni da sloboda koju danas uživamo nije darovana, ona je plaćena krvlju hrabrih hrvatskih branitelja.

Naglasio je i da hrvatska ima snažnu vojsku koja je spremna obraniti slobodu i mir, a da su hrvatska policija i vojska jamstvo da se nikada više neće ponoviti 1991., najteža godina u hrvatskoj povijesti. “Čuvajmo našu Domovinu, svakim danom prepoznajmo način kako pridonijeti njenom boljitku”, poručio je ministar Medved te pozvao sve da ostanu uvijek Domovini vjerni.

Gradonačelnik Gline Ivan Janković kazao je da je Domovinski rat počeo u Glini napadima pobunjenih Srba ubrzo nakon proglašenja neovisnosti Hrvatske, kao i da je Domovinski rat završio u Glini pobjedom Hrvatske vojske. “U Glini je počeo Domovinski rat i počeo je mir, jer Glina je grad hrvatskih pobjeda", rekao je te dodao da je Glina važna za hrvatsku povijest - u tom je gradu skladana hrvatska himna, a ban Josip Jelačić prvi put je ponio hrvatsku trobojnicu.

"Zid pobjede naša je zahvala i zavjet hrvatskim braniteljima i Domovini", dodao je Janković.