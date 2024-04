FOTO Kaštelani prosvjedovali protiv gradnje tunela Kozjak: 'Ne damo kolijevku hrvatske državnosti'

Prosvjed je organizirala Građanska inicijativa Spasimo Kozjak i Kaštela, a po procjeni organizatora prosvjedovalo je oko dvjestotinjak građana. Kaštelani su nosili transparente s porukama: "Čuvajmo sveto brdo Kozjak", "Sedam sela, sedam mista, sve nas spaja gužva ista", "Ne damo kolijevku hrvatske državnosti", "Sačuvajte naš Kozjak", "Želim se igrati u prirodi, a ne na betonu". Prosvjednici su povremeno vikali "Nećemo tunel" i dozivali gradonačelnika Denisa Ivanovića , no bezuspješno.

Ante Garbati iz GI Spasimo Kozjak i Kaštela je rekao da su došli pred Gradsku upravu kako bi lokalne vlasti pozvali da im se pridruže u potpunom zaustavljanju projekta, gradnji tunela Kozjak i pristupne ceste, jer smatraju da je taj projekt "vrlo opasan i štetan za Kaštela".

Ne odobravaju "dovođenje" tranzitnog prometa u centar grada, na prometnice koje su već ionako loše i slabo prohodne, a time i nesigurne. Upozoravaju također da će se tim projektom uništiti jedinstvena priroda Kozjaka koji se sječe i ruši na više strana, te se uništava godinama obrađivano visoko vrijedno tlo.

FOTO Prosvjed u Kaštelima protiv tunela kroz Kozjak i gradnje nove prometnice

"Projekt je odrađen netransparentno, informacije dobivamo na kapaljku, a s obzirom na to da se radi o takvoj vrsti projekta trebalo bi biti upravo suprotno. Želimo očuvati postojeće stanje, odnosno ako je država spremna uložiti silne novce u taj projekt pozivamo ih onda da ulažu u postojeće prometnice koje su jako loše. To nije gotovo, to se može zaustaviti, a ljudi trebaju ustrajati tome da se priključe inicijativi", poručio je Garbati. Prosvjednici su poručili da neće odustati od svojih zahtjeva jer smatraju da je projekt tunela i spajanje na cestu opasnost za njihovu sigurnost te su najavili moguće nove prosvjede.

