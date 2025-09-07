FOTO Kakav spektakl: Nebom je zavladao čarobni krvavi mjesec, prizori iz svijeta oduzimaju dah
Ljubitelji astronomije i znatiželjnici diljem Europe, Afrike, Azije i Australije pripremaju se za rijedak nebeski događaj koji se odigrava na završnici ljeta. Večeras pun Mjesec, poznat i kao rujanski "Mjesec kukuruza", nema svoj uobičajeni biserni sjaj. Umjesto toga, proći će kroz najtamniji dio Zemljine sjene i poprima zapanjujuću crvenkasto-narančastu boju
. Ovaj spektak vidljiv je i iz Hrvatske te nudi savršenu priliku za promatranje golim okom, daleko od gradske rasvjete. Događaj je poseban ne samo zbog svoje ljepote, već i zbog trajanja – Mjesec će u potpunoj sjeni provesti čak 82 minute, što ovu pomrčinu čini jednom od najduljih u posljednjih nekoliko godina.
rocjenjuje se da će gotovo 80% svjetske populacije, odnosno više od šest milijardi ljudi, moći vidjeti barem dio ovog fenomena, no stanovnici Sjeverne i Južne Amerike ovoga puta ostat će uskraćeni za pogled.
Naziv "Krvavi Mjesec" stoljećima je budio strahopoštovanje i poticao maštu, no njegova pojava ima potpuno znanstveno objašnjenje. Dramatična crvena boja nije znak zlih slutnji, kako se nekada vjerovalo, već je posljedica optičkog fenomena poznatog kao Rayleighovo raspršenje, istog onog koji uzrokuje crvenu boju neba tijekom izlaska i zalaska Sunca.
Upravo ta preostala, filtrirana svjetlost obasjava Mjesečevu površinu, dajući mu karakterističnu bakrenu ili krvavo crvenu nijansu. Intenzitet boje može varirati ovisno o stanju Zemljine atmosfere; veća količina prašine, dima ili oblaka može rezultirati tamnijom i zagasitijom crvenom bojom.