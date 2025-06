FOTO Izraelci objavili fotografiju rakete koja je navodno ispaljena iz Irana nakon primirja

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je primirje između Izraela i Irana stupilo na snagu. Iako su iranski i izraelski mediji prethodno izvijestili o početku primirja, detalji su ostali nejasni. Ipak, situacija se ubrzo zakomplicirala. Samo nekoliko sati kasnije, Izrael je optužio Iran za lansiranje projektila te najavio protunapad na Teheran. S druge strane, Iran je kategorički odbacio optužbe o kršenju primirja. Izrael je sada objavio navodnu fotografiju, za koju tvrdi da je iranska raketa ispaljena tijekom primirja. "Iran i dalje pokazuje svoju pravu prirodu terorističke države i regionalne prijetnje", stoji u opisu fotografije.

This is a rocket fired at northern Israel - not during war, but during a so-called ceasefire.



Iran continues to show its true nature as a terror state and a regional threat. pic.twitter.com/L9jl0CjuDG