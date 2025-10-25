FOTO Idila okružena zelenilom, a blizu je i more: Kod Opatije se prodaje kuća s bazenom za 890.000 eura
Na mirnoj lokaciji okruženoj šumom i zelenilom, u blizini mora, u Veprincu kod Opatije na prodaju je kompletno renovirana kuća površine 200 četvornih metara, idealna za one koji traže spoj luksuza, udobnosti i prirodnog mira.
Kuća je opremljena najsuvremenijim sadržajima: podno grijanje u kupaonicama i dnevnom boravku, klima uređaji u svim prostorijama, video nadzor i alarmni sistem osiguravaju sigurnost, dok je veći dio namještaja izrađen od punog drva, što prostoru daje toplinu i eleganciju.