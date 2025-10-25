FOTO Idila okružena zelenilom, a blizu je i more: Kod Opatije se prodaje kuća s bazenom za 890.000 eura

Na mirnoj lokaciji okruženoj šumom i zelenilom, u blizini mora, u Veprincu kod Opatije na prodaju je kompletno renovirana kuća površine 200 četvornih metara, idealna za one koji traže spoj luksuza, udobnosti i prirodnog mira.
Foto: Remax centar nekretnina
Cijena nekretnine iznosi 890.000 eura.
Foto: Remax centar nekretnina
Kuća se prostire na tri etaže, pažljivo osmišljene za maksimalnu funkcionalnost i estetiku.
Foto: Remax centar nekretnina
U prizemlju se nalazi prostrani dnevni boravak s izlazom na terasu i vrt, blagovaonica povezana s modernom kuhinjom, spavaća soba, kupaona, zasebni toalet te radna soba.
Foto: Remax centar nekretnina
Na katu su smještene četiri spavaće sobe, dodatna kupaona, dva spremišta i terasa s koje se pruža prekrasan pogled
Foto: Remax centar nekretnina
U suterenu se nalaze sauna i kotlovnica, dodatno obogaćujući ovu nekretninu.
Foto: Remax centar nekretnina
Kuća je opremljena najsuvremenijim sadržajima: podno grijanje u kupaonicama i dnevnom boravku, klima uređaji u svim prostorijama, video nadzor i alarmni sistem osiguravaju sigurnost, dok je veći dio namještaja izrađen od punog drva, što prostoru daje toplinu i eleganciju.
Foto: Remax centar nekretnina
Velika okućnica, bogato uređena mediteranskim i drugim biljem, pruža raznovrsne mogućnosti za uživanje na otvorenom.
Foto: Remax centar nekretnina
Na raspolaganju su natkriveni grijani bazen, sunčalište, roštilj sa sjenicom te tereni za badminton i tenis. Automatski sustav navodnjavanja osigurava jednostavno održavanje zelenih površina.
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
Foto: Remax centar nekretnina
