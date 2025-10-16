Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 68
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
BREAKING
Uhićenja diljem zemlje, USKOK spominje pet županija, otkrili u što sumnjaju
Poslušaj
Prijavi grešku
ZAHTJEVNA INTERVENCIJA

FOTO Dramatična noć na Plitvičkim jezerima: Čovjek pao u provaliju, situacija je bila kritična

HGSS
Foto: HGSS
1/3
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.10.2025.
u 10:36

Nakon zahtjevnog transporta, osoba je uspješno predana timu hitne medicinske službe

Hrvatska gorska služba spašavanja izvijestila je kako je na području Nacionalnog parka Plitvička jezera osoba pala u provaliju i zadobila teške ozljede. Sve se dogodilo sinoć, a spasioci su nakon događaja žurno krenuli u akciju spašavanja. 

Na intervenciju je izašlo 15 spasioca HGSS Stanice Gospić, te tri spasioca HGSS Stanice Karlovac, od kojih su dvojica bila dežurna u Nacionalnom parku. Nakon zahtjevnog transporta, osoba je uspješno predana timu hitne medicinske službe, poručili su.
Ključne riječi
Plitvice spašavanje HGSS

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još