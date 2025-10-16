FOTO Dramatična noć na Plitvičkim jezerima: Čovjek pao u provaliju, situacija je bila kritična

Hrvatska gorska služba spašavanja izvijestila je kako je na području Nacionalnog parka Plitvička jezera osoba pala u provaliju i zadobila teške ozljede. Sve se dogodilo sinoć, a spasioci su nakon događaja žurno krenuli u akciju spašavanja.

Na intervenciju je izašlo 15 spasioca HGSS Stanice Gospić, te tri spasioca HGSS Stanice Karlovac, od kojih su dvojica bila dežurna u Nacionalnom parku. Nakon zahtjevnog transporta, osoba je uspješno predana timu hitne medicinske službe, poručili su.