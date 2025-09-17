FOTO Evo kako izgleda vojna vježba kad je ministar nazove briljantnom
Združena vojna vježba 'Borbena moć 25' predstavlja završnu fazu obuke s kojom se potvrđuje sposobnost Oružanih snaga Republike Hrvatske za provedbu združenih operacija u kopnenoj, zračnoj, pomorskoj i cyber domeni.
U većini svojih aktivnosti vježba se provodi na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj i pomorskom vojnom poligonu „Žirje“, a u njoj sudjeluju Hrvatska kopnena vojska, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, Zapovjedništvo specijalnih snaga i Obavještajna pukovnija.
Prikazan je manevar ojačane mehanizirane bojne u napadu u kojoj su u snagama manevra sudjelovale snage pješaštva i oklopne snage dok su u snagama borbene potpore sudjelovale snage topništva i zrakoplovstva.