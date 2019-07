Festival dobrih emocija Špancirfest i ovog kolovoza na ulicama Varaždina

U deset dana Špancirfesta, ulice, trgovi, parkovi gradske jezgre Varaždina postaju pozornice, teatri, restorani, barovi, radionice i trgovine najvećeg i najraznovrsnijeg hrvatskog uličnog festivala

Ime festivala: Špancirfest

Lokacija: 42000 Varaždin

Datum održavanja: Od 23. kolovoza do 1. rujna 2019.

Izvođači: Ginger, Jonathan, Božo Vrećo, The Gipsy Kings by Baliardo, Adastra, High 5, The Frajle, Krankšvester, Vojko V, Ivana Galić, DJ, Gustafi, Elvis Stanić & Jed Becker’s Group, Commi Balde & Kaira Kela Group, Goran Bare i Majke, Sowas, Meritas, Elemental, Dixieland Band, Radio Aktiv, Neki to vole vruće, Džambo Aguševi Orchestra, Detour, Kandžija, Tony Cetinski, Antun Stašić & Maestro Orchestra, ABOP, Mužek & Trio – Sve samo ne opera, Rambo Amadeus, Ricardo Luque& Amigos, Mayales, Četiri tenora i Centar tradicijske culture, Silente.

Kazališni program: Kerekesh teatar: Pod hitno na hitnu, Luda kuća: Ništa ljubav samo seks, Anđelka Prpić: Šta me snađe, HNK Varaždin: Bogi Ivač znova, GK Gavella i HNK Šibenik: Kako je počeo rat na mom otoku, Luda kuća: Samo preko njega mrtvoga.