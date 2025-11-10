FER Zlatnim diplomama odao priznanje 110 diplomanata generacije 1974./1975.

Svečanost dodjele Zlatnih diploma, priznanja koje se dodjeljuje inženjerima povodom pedesete obljetnice završetka njihovog akademskog puta, okupila je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva 110 diplomanata generacije 1974./1975. Priznanje se dodjeljuje 34. godinu zaredom, u znak zahvalnosti za doprinos struci, zajednici i promociji Fakulteta i vrijednosti koje alumni FER-a predstavljaju u hrvatskoj poslovnoj zajednici i društvu.

Prof. dr. sc. Vedran Bilas u pozdravnom je govoru istaknuo jaku poveznicu između Fakulteta i bivših studenata te značaj međugeneracijskog prijenosa znanja. Naglasio je kako je proteklih 100 godina Fakultet iznjedrio 26 000 inženjera i sudjelovao u ključnim projektima za industriju, što ga čini jednom od vodećih institucija po projektnoj aktivnosti u europskom istraživačkom prostoru.

„Zlatne diplome mala su gesta zahvalnosti kojom slavimo inženjersko naslijeđe i doprinos ljudskom boljitku u često izazovnim okolnostima, ali i trajne vrijednosti koje se prenose na nove generacije studenata i nastavnika FER-a. Naše studente veže osjećaj pripadnosti Fakultetu i želja da mu se vrati dio onoga što im je dao te da svojim znanjima i aktivnostima doprinesu napretku fakulteta i razvoju društva i gospodarstva, na što smo posebno ponosni. FER uživa veliki ugled u profesionalnoj zajednici i općoj javnosti u Hrvatskoj kao dobro organiziran, otvoren, odgovoran i napredan fakultet u čijem su središtu studenti. Tome ćemo i dalje ostati trajno posvećeni“, poručio je dekan Bilas

S ciljem unapređenja veza i suradnje bivših studenata sa svojim matičnim fakultetom, razmijeni znanja i iskustva te provedbom aktivnosti koje stvaraju mjerljivu korist za akademsku i gospodarsku zajednicu te društvo u cjelini, FER aktivno radi na jačanju suradnje s alumnima, čiji su mnogobrojni članovi i sami laureati.

Gordan Kreković, predsjednik udruge diplomiranih inženjera AMAC Alumni FER, osvrnuo se na zamah tehnologije i odgovornost Fakulteta u daljnjem razvoju iste te pozvao na uključenje inženjera u Alumni klub.

„U pedeset gusto protkanih godina svijet se promijenio. Tehnologija se razmahala, a daljnji tehnološki razvoj mora biti koristan, etičan, inovativan, konkurentan i relevantan. To su ogromni imperativi u kojima FER figurira kao znanstveno istraživačka okosnica i središte inovacija. Vaša uloga je i tu bitna. Povezivanje generacija i jačanje između, veze između fakulteta i zajednice od iznimne su koristi, što je prepoznao i Fakultet novim konkretnim inicijativama alumni zajednice. Pozivam vas da, ako već niste, postanete njen aktivni dio i postanete mentori - uvijek ste dobrodošli na okupljanja i događaje pod ovim krovom“, rekao je Kreković.

U ime generacije, koju je činilo 257 diplomanata od čega čak 23 žene, bivšim kolegama obratio se prof. dr. sc. Vladimir Medved, alumni FER-a.

„Svaki od nas, prošao je svoj put u svome radnom vijeku i nosi svoju priču. Inženjeri su umjetnici tehnologije koji snose odgovornost za društvo jer su stekli moć utjecati na njegov razvoj u nekoj mjeri, nego što to može apstraktni mislilac, najinspiriraniji slikar ili glazbenik, najbolje obučeni društveni znanstvenik ili prirodoslovac najviših državnika. Svim studentima i inženjerima elektrotehnike i računarstva koji unose svoj dio znanja, kreativnosti i odgovornosti želim reći da su odabrali lijepu i modernu struku“, poručio je Medved.

Dobitnice i dobitnici Zlatnih diploma, koji nisu mogli prisustvovati svečanosti ili su preminuli, predstavljeni su fotografijama.

U sklopu događaja, uručena su priznanja studentima Fakulteta koji su tijekom akademske godine 2024./2025. ostvarili zapažene rezultate i postaju novi predvodnici tehnološkog i društvenog razvoja.

Najprestižniju nagradu „Josip Lončar“ za studente i nastavnike FER-a nazvanu po akademiku, istraživaču inženjeru Josipu Lončaru, za posebno istaknuti uspjeh u savladavanju gradiva na pojedinim godinama studija zaslužila su 33 pojedinaca. Posebno priznanje „Josip Lončar“ za istaknuti uspjeh po završetku prijediplomskog studija u akademskoj godini 2024./2025. za studente koji su odgovarajućem studiju ostvarili najbolji uspjeh u svim nastavnim godinama prijediplomskog studija, obranili završni rad i završili prijediplomski studij s izvrsnim uspjehom, primilo je sedmoro studenata.

Najbolji studentski rad iz područja elektronike, ostvaren u suradnji s industrijom, srednjim ili malim poduzećima pohvaljen je priznanjem ''Željka Matutinović – Sunčica'', uz prigodni novčani dar istoimene Zaklade, dok je za posebno istaknuti diplomski rad iz polja Računarstva za proteklu akademsku godinu, tradicionalno dodijeljena nagrada ''Stanko Turk'', ove godine uz podršku donatora, tvrtke AVL-AST d.o.o