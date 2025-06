Fascinantna čašica rakije, spora usluga... Pitali smo AI što strani turisti zapravo misle o Hrvatskoj

Hrvatska je jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u Europi, a iz godine u godine ovdje stižu turisti iz cijelog svijeta. Mnogima je omiljena jer nudi ponešto za svakoga - od predivnog mora i bogate povijesti do odlične gastronomije... Ipak, iskustva turista mogu varirati pa smo pitali umjetnu inteligenciju da sažme što stranci naviše govore o cijenama, ljudima i ljepotama Lijepe Naše.

"Osim uobičajenih dojmova o prirodnim ljepotama i povijesti, mnogi strani turisti također spominju specifične, ponekad čudne ili neobične stvari koje su doživjeli tijekom svog boravka u Hrvatskoj", navodi umjetna inteligencija i nabraja neke od najzanimljivijih i najneobičnijih dojmova koji su često spomenuti u povratnim informacijama turista:

Neobična "domaća" pravila na plažama: Iako je more u Hrvatskoj kristalno čisto, turisti često spominju da je na nekim plažama, osobito u popularnim destinacijama, kultura sunčanja pomalo specifična. U mnogim područjima, turisti primjećuju da ljudi dolaze rano i "rezerviraju" svoje ležaljke ručnicima, što nije uvijek jasno objašnjeno posjetiteljima. Također, na nekim plažama mogu postojati nepisana pravila o ponašanju, poput toga da su određeni dijelovi plaže rezervirani za lokalne ljude, što stranim turistima može biti iznenađujuće.

"Spora" usluga u restoranima: Iako su hrvatski restorani često vrlo kvalitetni, turisti primjećuju da je usluga u restoranima u Hrvatskoj ponekad "spora" u usporedbi s onim što su navikli, posebno ako dolaze iz zemalja gdje je usluga brzo i efikasno organizirana. Često se spominje da konobari i konobarice nisu uvijek toliko žurni, a obroci mogu potrajati dulje nego što je očekivano. Iako je ovo često stvar lokalne tradicije i opuštenog tempa života, stranim turistima ponekad to može izgledati kao nestrpljivo čekanje.

Neobično radno vrijeme: U Hrvatskoj, osobito u manjim gradovima i na otocima, turisti su iznenađeni "neobičnim" radnim vremenima trgovina i restorana. Na primjer, mnogi manji obiteljski restorani i trgovine zatvaraju se na nekoliko sati tijekom popodneva. To može biti zbunjujuće za turiste koji nisu navikli na takve pauze, pogotovo ako su došli iz zemalja u kojima su trgovine i restorani uvijek otvoreni.

Lokalne takse na usluge: Iako su takse za boravište poznate u mnogim turističkim destinacijama, hrvatski sustav naplate taksi i pristojbi može biti pomalo zbunjujući za turiste. Na primjer, takse koje se naplaćuju za korištenje plaža ili posebne pristojbe u nacionalnim parkovima ponekad nisu jasno naznačene, što može biti neugodno iznenađenje. Također, određeni restorani i hoteli mogu dodati naknadu na račun bez prethodnog objašnjenja.

Fascinantna "čašica rakije" kao dobrodošlica: Mnogi turisti su iznenađeni time što su, odmah po dolasku u restoran ili privatni smještaj, često dočekani s malom čašicom domaće rakije, poput travarice ili šljivovice, kao znak dobrodošlice. Iako je ovo tipično za balkansku kulturu, mnogi stranci, osobito oni koji nisu navikli na alkoholne napitke nakon obroka, smatraju to neobičnim, a ponekad i iznenađujućim.

Vozila u uskim ulicama starog grada: U povijesnim gradovima poput Dubrovnika, Splita i Zadra, turisti često ostanu iznenađeni kada vide vozila (uključujući i velike autobuse) kako se kreću uskim starim gradskim ulicama, gdje bi to u mnogim drugim gradovima bilo nezamislivo. U Dubrovniku, primjerice, staru gradsku jezgru zauzimaju i specijalizirani autobusi koji prevoze turiste, što može izgledati kao čudna kombinacija modernog i tradicionalnog u tako osjetljivom povijesnom prostoru.

Bacanje novčića u fontane: Iako je bacanje novčića u fontane poznata tradicija diljem Europe, u Hrvatskoj se taj običaj spominje kao "neobičan" ili čak pomalo čudan za strane turiste. Mnogo turista to smatra simpatičnom tradicijom, ali neki su iznenađeni kada saznaju da u mnogim fontanama u popularnim destinacijama poput Zagreba, Dubrovnika i Splita ljudi redovito bacaju novčiće.

"Kompleksna" parking pravila: Turisti često navode da su hrvatska pravila za parkiranje pomalo zbunjujuća, osobito u gradovima uz obalu i na turističkim lokacijama. Postoji puno različitih zona parkiranja i turisti često nisu sigurni koja pravila vrijede za određena parkirališta. Ponekad se može dogoditi da turisti parkiraju na zabranjenim mjestima zbog nesporazuma oko znakova ili područja na kojima su parkirna pravila striktno regulirana.

Hrvatski "no smoking" zakoni: Iako je u mnogim zemljama pušenje u restoranima ili javnim prostorima zabranjeno, u Hrvatskoj su ti zakoni relativno novi, pa se stranci mogu iznenaditi kada vide da pušenje u nekim prostorima nije potpuno zabranjeno, a još uvijek se često puši na terasama kafića ili restorana.

"Ove specifične situacije mogu biti neobične za strance, ali one također doprinose jedinstvenosti i šarmu Hrvatske, stvarajući zanimljive anegdote za turiste koje je ponekad teško zaboraviti", ustvrdio je AI. Uz to, navodi: "Hrvatska je za mnoge strane turiste vrlo atraktivna destinacija, iako postoje određeni izazovi u pogledu cijena i gužvi u popularnim destinacijama. U globalnom smislu, međutim, većina turista ima pozitivna iskustva i često se vraćaju ili preporučuju Hrvatsku kao odredište." Ističe i kako postoji nekoliko glavnih stvari koje se ponavljaju u povratnim informacijama stranih turista.

Platforma je pobrojala što se stranim turistima najviše sviđa:

Priroda i krajolik – Jedna od najomiljenijih stvari koje turisti spominju su prekrasni prirodni krajolici. Dalmacija, Istra, nacionalni parkovi poput Plitvičkih jezera i Krke, te otoci poput Hvara i Brača ostavljaju snažan dojam. Mnogi strani turisti smatraju da Hrvatska nudi jedinstveni spoj prirodnih ljepota, u kojima se miješaju more, planine, rijeke i šume.

– Jedna od najomiljenijih stvari koje turisti spominju su prekrasni prirodni krajolici. Dalmacija, Istra, nacionalni parkovi poput Plitvičkih jezera i Krke, te otoci poput Hvara i Brača ostavljaju snažan dojam. Mnogi strani turisti smatraju da Hrvatska nudi jedinstveni spoj prirodnih ljepota, u kojima se miješaju more, planine, rijeke i šume. Kultura i povijest – Gradovi poput Dubrovnika, Splita i Zagreba nude bogatu povijest, arhitekturu i kulturne znamenitosti. Dubrovnik, primjerice, sadrži impresivne zidine i staru gradsku jezgru koja je pod zaštitom UNESCO-a, dok Split nudi Dioklecijanovu palaču, koja je također svjetska baština.

– Gradovi poput Dubrovnika, Splita i Zagreba nude bogatu povijest, arhitekturu i kulturne znamenitosti. Dubrovnik, primjerice, sadrži impresivne zidine i staru gradsku jezgru koja je pod zaštitom UNESCO-a, dok Split nudi Dioklecijanovu palaču, koja je također svjetska baština. Gastronomija – Hrana i vino su često istaknuti u recenzijama stranih turista. S obzirom na to da Hrvatska ima bogatu kulinarsku tradiciju, turisti uživaju u specijalitetima poput svježih morskih plodova, ribe, pršuta, maslinovog ulja i vinima. Hvarski, dalmatinski i istarski restorani često su visoko ocijenjeni.

– Hrana i vino su često istaknuti u recenzijama stranih turista. S obzirom na to da Hrvatska ima bogatu kulinarsku tradiciju, turisti uživaju u specijalitetima poput svježih morskih plodova, ribe, pršuta, maslinovog ulja i vinima. Hvarski, dalmatinski i istarski restorani često su visoko ocijenjeni. Ljudi i gostoljubivost – Mnogi turisti pohvaljuju ljubaznost i gostoljubivost hrvatskih ljudi. Osim toga, mnogi turisti ističu da je hrvatski jezik lakši za razumjeti nego što su očekivali, a mnogi lokalci govore engleski.

– Mnogi turisti pohvaljuju ljubaznost i gostoljubivost hrvatskih ljudi. Osim toga, mnogi turisti ističu da je hrvatski jezik lakši za razumjeti nego što su očekivali, a mnogi lokalci govore engleski. Plaže – Hrvatska je poznata po svojim čistoćom i kristalno čistim plažama. Grci, Talijani i drugi sredozemni narodi možda se natječu u ljepoti obale, ali mnogi turisti smatraju da je Hrvatska vrlo konkurentna u tom pogledu.

Osim toga, navodi i što se turistima ne sviđa toliko:

Gužve u ljetnim mjesecima – Iako mnogi turisti obožavaju Hrvatsku ljeti, gužve u popularnim destinacijama poput Dubrovnika, Splita, Zadra i na nekim otocima mogu biti vrlo velike, osobito u srpnju i kolovozu. To može umanjiti uživanje u nekim od najpopularnijih atrakcija.

– Iako mnogi turisti obožavaju Hrvatsku ljeti, gužve u popularnim destinacijama poput Dubrovnika, Splita, Zadra i na nekim otocima mogu biti vrlo velike, osobito u srpnju i kolovozu. To može umanjiti uživanje u nekim od najpopularnijih atrakcija. Održavanje infrastrukture – Iako Hrvatska ima mnogo modernih objekata i dobrih prometnih veza, povremeno se spominje da postoje problemi s infrastrukturom u nekim dijelovima zemlje. Na primjer, neki turisti ističu loše održavane ceste ili nedostatak javnog prijevoza u manje razvijenim područjima.

– Iako Hrvatska ima mnogo modernih objekata i dobrih prometnih veza, povremeno se spominje da postoje problemi s infrastrukturom u nekim dijelovima zemlje. Na primjer, neki turisti ističu loše održavane ceste ili nedostatak javnog prijevoza u manje razvijenim područjima. Cijene – Iako Hrvatska nije najskuplja zemlja, turisti koji dolaze iz zemalja poput Poljske, Mađarske ili Bugarske često ističu kako su cijene na Jadranu visoke. U turističkim destinacijama, naročito u Dubrovniku i na Hvaru, cijene hrane, pića i smještaja mogu biti znatno više nego u unutrašnjosti zemlje. Također, turisti sjeverne Europe primjećuju da su cijene smještaja i restorana u odnosu na kvalitetu visoke.

– Iako Hrvatska nije najskuplja zemlja, turisti koji dolaze iz zemalja poput Poljske, Mađarske ili Bugarske često ističu kako su cijene na Jadranu visoke. U turističkim destinacijama, naročito u Dubrovniku i na Hvaru, cijene hrane, pića i smještaja mogu biti znatno više nego u unutrašnjosti zemlje. Također, turisti sjeverne Europe primjećuju da su cijene smještaja i restorana u odnosu na kvalitetu visoke. Takse i dodatni troškovi – Neki turisti također spominju različite takse koje moraju platiti za korištenje plaža, boravišne pristojbe i druge manje naknade, koje mogu učiniti putovanje skupljim nego što su očekivali.

Platforma je istakla i kako su reakcije na cijene u Hrvatskoj mješovite, no često spominju dva ključna faktora:

Cijene u turističkim područjima : U poznatim turističkim destinacijama cijene su znatno više nego u unutrašnjosti zemlje. Na primjer, u Dubrovniku ili na Hvaru turisti mogu primijetiti vrlo visoke cijene, posebno za hranu, piće i smještaj. Mnogi turisti smatraju da cijene nisu uvijek proporcionalne kvaliteti usluge.

: U poznatim turističkim destinacijama cijene su znatno više nego u unutrašnjosti zemlje. Na primjer, u Dubrovniku ili na Hvaru turisti mogu primijetiti vrlo visoke cijene, posebno za hranu, piće i smještaj. Mnogi turisti smatraju da cijene nisu uvijek proporcionalne kvaliteti usluge. Cijene hrane i pića: Cijene jela u restoranima mogu biti visoke u odnosu na druge zemlje u regiji, osobito u gradovima na obali. Ipak, mnogi turisti smatraju da cijena hrane i pića u restoranima s lokalnim jelima i regionalnim vinima vrijedi za kvalitetu koju pružaju.

Drugi model umjetne inteligencije, ističe kako je Hrvatska "magnet za turiste zahvaljujući svojoj bajkovitoj prirodi i bogatoj povijesti, no da su iskustva posjetitelja često obojena kontrastima." Nabraja kako turiste privlače Jadransko more, otoci, nacionalni parkovi, povijesni gradovi... Uz to, navodi kako se kao veliki plus često spominje "sigurnost zemlje i mogućnost slobodnog kretanja, čak i noću." S druge strane, ističe se kako turisti imaju nekoliko glavnih zamjerki. "Jedna od najčešćih pritužbi odnosi se na neljubaznost i neprofesionalnost dijela uslužnih djelatnika. Iskustva poput onog gdje je turistkinja u Splitu doživjela da joj konobar plješće u lice tjerajući je izvan objekta jer je samo željela koristiti toalet, ili situacije gdje se gosti osjećaju ignorirano u restoranima, nažalost, nisu rijetkost", ističe umjetna inteligencija uvodno.

"Visoke cijene još su jedan kamen spoticanja za mnoge posjetitelje. Žalbe na 'turističke zamke', gdje se obična boca vode naplaćuje po paprenim cijenama, ili gdje su obroci u restoranima uz obalu skuplji nego u Parizu, sve su češće. Jedan turist je naveo da ručak za dvoje s vinom može doseći 130 eura, dok bi sličan obrok u Parizu koštao 50 eura. Mnogi lokalci i turisti primjećuju da su cijene dodatno porasle nakon prelaska na euro, dok plaće nisu pratile taj rast. Ipak, mišljenja o cijenama su podijeljena; neki smatraju da je Hrvatska preskupa za ono što nudi, dok drugi drže da su cijene razumne ako se putovanje planira unaprijed, izbjegavaju najrazvikanija mjesta i sezone, te ako se hrana kupuje u trgovinama."

"Osim cijena i povremene neljubaznosti, velike gužve u popularnim destinacijama tijekom ljetnih mjeseci značajno umanjuju doživljaj. 'Horde turista posvuda', 'dugi redovi za svaku ulaznicu' i 'nemogućnost normalnog kretanja' česti su opisi. Nacionalni parkovi poput Plitvičkih jezera, iako predivni, mogu postati noćna mora zbog pretrpanosti, gdje se posjetitelji doslovno guraju kako bi vidjeli slapove. Problemi s prijevozom također nisu zanemarivi – zbunjujući rasporedi trajekata različitih operatera, teško pronalaženje prodajnih mjesta za karte i nedostatak jasnih informacija online frustriraju turiste. Infrastrukturni nedostaci poput manjka parkirnih mjesta ili loših biciklističkih staza također se spominju kao negativni aspekti."

Unatoč kritikama, umjetna inteligencija zaključuje kako brojni turisti iz Hrvatske nose predivne uspomene, posebice kada je riječ o ljudskoj toplini i gostoljubivosti. "Takva iskustva češća su izvan glavnih turističkih žarišta, u manjim mjestima, ruralnim područjima ili izvan špice sezone. Mnogi svjedoče o nevjerojatnoj ljubaznosti lokalnog stanovništva, poput žene koja je turistu poklonila sve svoje ubrane divlje šparoge i pokazala mu gdje ih može sam pronaći, ili susjeda koji strance redovito pozivaju u svoje domove na kavu ili domaću rakiju, ponosno dijeleći ono što imaju. Pokušaj govorenja hrvatskog jezika, ma koliko loš bio, često otvara mnoga vrata i nailazi na simpatije."