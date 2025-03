Evo kolike će uskrsnice dobiti zaposlenici u državnim firmama, jedna se stvarno iskazala cifrom

Božićnica, uskrsnica pa i bilo kakva novčana nagrada na poslu uvijek su tema za diskusiju. No, mnogi taj 'bonus' ovog Uskrsa neće dobiti. Nije to slučaj u primjerice državnim firmama. Danas.hr je provjerio koliku će uskrsnicu dobiti tamošnji zaposlenici.

Tako će najsretniji biti oni Hrvatskim autocestama jer sjest će im na račun 200 eura. - Sukladno Kolektivnom ugovoru bit će isplaćen jednokratni dodatak na plaću (uskrsnica) 2661 radniku u neoporezivom iznosu od 200 eura - rekli su. Hrvatske ceste svojim će radnicima isplatiti uskrsnicu u iznosu od 150,00 eura, dobit će je 479 zaposlenika.

INA je u djelomičnom vlasništvu države, a oni su za više od 8000 radnika također osigurali uskrsnicu. Isplatit će im je u iznosu od 132,72 eura neto u naravi, putem INA beneFIT kartice. Radnici HŽ Putničkog prijevoza također će dobiti jednokratnu isplatu u vidu uskrsnice. Njih 1624 ove će godine dobiti 150 eura.

Hrvatska pošta ukupno će za isplatu jednokratnih prigodnih nagrada izdvojiti 1,1 milijun eura. Radnicima će prema Kolektivnom ugovoru isplatiti jednokratnu nagradu u iznosu od 133 eura. U HEP-u će se također dijeliti uskrsnice i to od također 133 eura. Isplata će obuhvatiti oko 10.300 radnika. Podravka isplaćuje 133 eura. - Uskrsnica će biti isplaćena kao dar u naravi koji će ove godine iznositi 133 eura - poručuju.