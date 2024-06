Evo kako trgovine i shopping centri rade ove nedjelje

Gotovo sve trgovine ove su subote imale zatvorena vrata, i to zbog Dana antifašističke borbe koji se obilježava svake godine 22. lipnja. Kako kupci ne bi ostali zakinuti, brojne trgovine i trgovački lanci ipak su otvorili vrata ove nedjelje, a detaljan popis donosimo u nastavku.

Konzum – Poslovnice koje će raditi ove nedjelje provjerite na linku.

Lidl – Znatan broj trgovina Lidla radit će ove nedjelje. Popis provjerite OVDJE.

Kaufland – Iako poslovnice Kauflanda nisu radile u subotu, lanac je i ranije objavio kako će ovoga ljeta trgovine raditi svake nedjelje. ''Ovim putem vas obavještavamo da će trgovine Kauflanda tijekom ljeta biti otvorene SVAKE nedjelje, odnosno od 16. lipnja 2024. do 8. rujna 2024.'', objavljeno je.

Plodine – ''Poštovani kupci, u nedjelju, 23. 06. 2024. sve naše trgovine bit će otvorene, osim trgovina u sklopu trgovačkih centara Zagreb Family i Z-Centar te Rijeka ZTC'', najavili su iz Plodina.

Spar i Interspar – Ovo je detaljan popis poslovnica koje će raditi ove nedjelje.

INTERSPAR

Kolakova 14, Dubrava, Zagreb

Gospodarska ulica 5, Donji Stupnik

Avenija V. Holjevca 62, Zagreb

Rakarska ulica 13, Velika Gorica

Ul. Grada Wirgesa 2 d, Samobor

Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek

Ante Starčevića 5a, Zadar

Rimske centurijacije 101, Pula

Liburnijska ulica 1, Rijeka

Janka Polića Kamova 81A, Rijeka

Ulica Maria Gennaria 18, Rijeka

Kukuljanovo 362, Kukuljanovo

Prilaz V. Holjevca 12, Karlovac

Ivana Fistrovića 25, Sisak

Svilajska 31a, Osijek

Sv. Leopolda B. Mandića 7, Osijek

SPAR

Tina Ujevića 17, Zagreb

Pičmanova 1a, Zagreb

Ulica Grada Mainza 16, Zagreb

Mlinovi 79, Zagreb

Trg Ane Rukavine 1, Zagreb

H. Macanovića 29, Zagreb

Gračani 7, Zagreb

Gospodska 2, Zagreb

Matice Hrvatske 22, Velika Gorica

Toplička cesta 87 A, Donja Stubica

Matice Hrvatske 22, Velika Gorica

Trešnjevka 1/1, Jastrebarsko

Karlovačka cesta 74, Ozalj

Kralja P. Krešimira IV 10, Karlovac

Karlovačka cesta 74, Ozalj

Vrtnjakovec 115A, Krapinske Toplice

Vinka Međerala 2a i 2b, Varaždin

Međimurska ulica 31c, Varaždin

Tomaša Goričanca 1, Čakovec

Svetojelenska cesta 25, Čakovec

Ul. Rudolfa Fizira 3, Ludbreg

Kutinska ulica 16, Popovača

Andrije Hebranga 2a, Bjelovar

Gajeva 47, Daruvar

Andrije Hebranga 18, Pakrac

Osječka 10, Požega

Kralja Zvonimira 167, Orahovica

Vinogradska 4, Našice

Trg hrv. branitelja 9, Pleternica

Kralja Tomislava 2, Suhopolje

Petra Svačića 2, Slavonski Brod

Bana Jelačića 10a, Đakovo

Osječka 21, Čepin

Strossmayerova 167, Osijek

Kneza Trpimira 14, Osijek

Priljevo 36, Vukovar

Kralja Zvonimira 59, Vinkovci

Bujska ul.-Via Buie br. 1, Umag

Gospodarska 1A, Buje

Obala Rade Končara 1A, Poreč

Santoriova 13, Pula

Pulska ulica 2C, Labin

Nova cesta 68, Opatija

Šporova jama 1a, Kastav

Franje Čandeka 8a, Rijeka

Osječka ulica 29, Rijeka

Riva Boduli 1, Rijeka

Dražica 7, Selce

D.Tomljanovića Gavrana 2b, Senj

Put Bagata 11, Nin

Ulica akcije Maslenica 1, Zadar

Jadranska cesta 160, Bibinje

Put Vida 6, Šibenik

Studenac – Popis trgovina i radno vrijeme možete provjeriti OVDJE.

Trgovački centri koji će biti otvoreni

Stop shop: Centri će biti otvoreni u Velikoj Gorici, Labinu, Pazinu, Osijeku te Đakovu do 21 sat. Poslovnice u Čakovcu, Ludbregu i Daruvaru će raditi do 15 sati, dok će do 13 sati centar u Našicama.

Supernova: Otvoreni će biti centri na Cvjetnom, Garden mall te Buzin.

City Centar: Ove nedjelje bit će otvoren tek poslovnica u Splitu.

Mall Of Split - Poslovnice će raditi redovno, od 9 do 21 sat.

Family mall - Poslovnice će raditi od 10 do 18 sati.

Dalmare Šibenik - Poslovnice će raditi redovno, od 9 do 21 sat.

Westgate - Poslovnice će raditi redovno, od 10 do 21 sat.

Tower Center Rijeka - Poslovnice će raditi redovno, od 10 do 21 sat.

Max City Pula - Poslovnice će raditi redovno, od 9 do 21 sat.

Specijalizirane trgovine i drogerije:

Bauhaus – U subotu su poslovnice bile zatvorene, ali će zato raditi ove nedjelje od 9 do 14 sati.

Emmezeta – Ove nedjelje bit će otvorene poslovnice na Jankomiru u Zagrebu, Splitu, Zadru te u Rijeci - od 10 do 20 sati.

Roses Designer Outlet Začretje – Outlet će biti zatvoren ove nedjelje.

Designer Outlet Croatia – Outlet će ove nedjelje biti zatvoren, a prve iduće nedjelje će raditi 14. srpnja.

dm – Detaljan popis provjerite OVDJE.

Müller – Popis trgovina i njihovih radnih vremena provjerite OVDJE.

